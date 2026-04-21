GT Vs MI: ଲଗାତାର 4ଟି ପରାଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟ ଆଣିଦେଲା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅପରାଜେୟ ଶତକ
ଆଇପିଏଲ୍ର 30 ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 99 ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପରାଜୟର ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ମୁମ୍ବାଇ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିଲକ ବର୍ମା ପୁଣି ନିଜର ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
Published : April 21, 2026 at 7:32 AM IST
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଲଗାତାର 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିଶାଳ ଶତକ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଛି । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ର 30 ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 99 ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପରାଜୟର ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ମୁମ୍ବାଇ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିଲକ ବର୍ମା ପୁଣି ନିଜର ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
RECORDS? BROKEN. 💙🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 20, 2026
A Do𝐌𝐈nant night where history got rewritten ✍️💥
Not just a victory…it was a statement!
[#MumbaiIndians, #TilakVarma, #GTvsMI, #MIvsGT ] pic.twitter.com/T1xwrj1SY3
ତିଲକ୍ଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ଶତକ:
ତିଲକ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ 45 ବଲ୍ରୁ 101 ରନ ହାସଲ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିଲକଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ଓ ଶେଷ ବଲ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡେରୀ ବାହାରକୁ ପଠାଇ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 199 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
100 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍:
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାତ୍ର 15.5 ଓଭରରେ 100 ରନ ସ୍କୋର କରି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ବାମହାତି ସିମ୍ ବୋଲର ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କୌଣସି ଗୁଜୁରାଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ।
ମୁମ୍ବାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତିଲକ୍:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । କଗିଶୋ ରବାଡ଼ା 4 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ । ନମନ୍ ଧୀର 32 ବଲ୍ରୁ 45 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 7ଟି ଛକା ଓ 8ଟି ଚୌକା ବର୍ଷିଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ସମୟରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା ।
ସ୍କୋର କାର୍ଡ:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ:
ସ୍କୋର: 20 ଓଭରରେ 199/5
ତିଲକ ବର୍ମା (ନଟ୍ ଆଉଟ୍): 101
ନମନ୍ ଧୀର: 45
କଗିସୋ ରବାଡ଼ା: 3/33
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ: 1/25
ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ:
ସ୍କୋର: 100 (ଅଲ୍ଆଉଟ୍)
ୱାସିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର: 26
ଅଶ୍ବିନ କୁମାର: 4/24
ମିସେଲ ସାଣ୍ଟନର୍: 2/16