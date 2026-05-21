IPL 2026: ଆଜି ଅହମଦାବାଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଗୁଜରାଟ-ଚେନ୍ନାଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

GT vs CSK: ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 1:21 PM IST

GT vs CSK IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୨୧ ମଇ) ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ କୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ନଜର ଶୀର୍ଷ-୨ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏହି ସମୟରେ ୧୬ ଅଙ୍କ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳର ଟକ୍କର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍‌କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାଟ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସିଏସକେକୁ ୪ଟି ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଅହମଦାବାଦର ପିଚ୍ ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ସହଜ ରହିନାହିଁ। ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଗତ ମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ମାତ୍ର ୮୬ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଥରେ ବୋଲରମାନେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।

ପାଣିପାଗ

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ 11

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ଵାଡ୍, ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ, ଶିଭମ ଦୁବେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଅକିଲ ହୁସେନ, ନୂର ଅହମଦ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ସ୍ପେନସର ଜନସନ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଜୋସ୍ ବଟଲର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ରାଶିଦ ଖାନ୍, ଅର୍ଶଦ ଖାନ୍, କଗିସୋ ରବାଡା, ସାଇ କିଶୋର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍?

ମ୍ୟାଚ୍: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବନାମ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ

ତାରିଖ: ୨୧ ମଇ ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ଟା

ମଇଦାନ: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅହମଦାବାଦ

ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍: ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍, ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ

