BCCI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ‘ଖତରନାକ’ ବୋଲର
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଜଣେ ଖତରନାକ ପେସର ବୋଲରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏ-ନେସନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
Published : June 16, 2026 at 2:37 PM IST
Sri Lanka Tri-Series: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏ-ନେସନ୍ସ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ନିଜର ବୋଲିଂ କାରଣରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଜଣେ ଖତରନାକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବୋଲର ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବଲ୍ ପକାଇଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପେସର ଅଶୋକ ଶର୍ମା। ଯିଏକି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ଏହି ସୂଚନା ନିଜେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଖତରନାକ ପେସର ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏ-ନେସନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। BCCI ଏବେ ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଣିକି ସିରିଜ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଖେଳିବେ। ଆହତ କାରଣରୁ ଯୁଧବୀର ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯୁଧବୀର ନିଜ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
Ashok Sharma added to India A squad for tri-series in Sri Lanka as a replacement for Yudhvir Singh.
More Details ▶️ https://t.co/Hvc2KSoBlv #TriNationSeries pic.twitter.com/jcZMZ0DDm8
ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯୁଧବୀର ସିଂଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡାହାଣ ‘ରୋଟେଟର କଫ୍’ (rotator cuff) ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ BCCI ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (rehabilitation program) ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଧବୀର ଦାମ୍ବୁଲାଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୭ ଜୁନ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।
ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ:
ତିଳକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବିପରାଜ ନିଗମ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଅନୁକୂଳ ରୟ ଏବଂ ଅଶୋକ ଶର୍ମା।
🔁Fast bowler Ashok Sharma has been added to the India 'A' squad for the ongoing tri-series in Sri Lanka— Cricbuzz (@cricbuzz) June 16, 2026
He will replace Yudhvir Singh, who reported discomfort in his right shoulder pic.twitter.com/GbaHK1FrMH
ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ତେବେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଦିଏ, ତେବେ ଦଳ ସହଜରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।