ETV Bharat / sports

BCCI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ‘ଖତରନାକ’ ବୋଲର

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଜଣେ ଖତରନାକ ପେସର ବୋଲରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏ-ନେସନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

Ashok Sharma Joins India A Squad
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ‘ଖତରନାକ’ ବୋଲର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Lanka Tri-Series: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏ-ନେସନ୍ସ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ନିଜର ବୋଲିଂ କାରଣରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଜଣେ ଖତରନାକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବୋଲର ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବଲ୍ ପକାଇଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପେସର ଅଶୋକ ଶର୍ମା। ଯିଏକି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ଏହି ସୂଚନା ନିଜେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଖତରନାକ ପେସର ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏ-ନେସନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। BCCI ଏବେ ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଣିକି ସିରିଜ୍‌ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଖେଳିବେ। ଆହତ କାରଣରୁ ଯୁଧବୀର ଏହି ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯୁଧବୀର ନିଜ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯୁଧବୀର ସିଂଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡାହାଣ ‘ରୋଟେଟର କଫ୍’ (rotator cuff) ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ BCCI ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (rehabilitation program) ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଧବୀର ଦାମ୍ବୁଲାଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୭ ଜୁନ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।

ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ:

ତିଳକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବିପରାଜ ନିଗମ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଅନୁକୂଳ ରୟ ଏବଂ ଅଶୋକ ଶର୍ମା।

ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ତେବେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଦିଏ, ତେବେ ଦଳ ସହଜରେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ହନୁମାନ ଜୀ...', ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ଲାଗିବ ବ୍ୟାନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ଆଇସିସି ନିୟମ

TAGGED:

ASHOK SHARMA JOINS INDIA A
CRICKET
ASHOK SHARMA
କ୍ରିକେଟର ଅଶୋକ ଶର୍ମା
SRI LANKA TRI SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.