ଭିନସେଣ୍ଟ କିମରଙ୍କୁ ହରାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି।
Published : August 25, 2026 at 8:50 PM IST
Grand Chess Tour 2026: ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଜର୍ମାନୀର ଭିନସେଣ୍ଟ କିମରଙ୍କୁ ୧୭-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ର୍ୟାପିଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କୋରକୁ ୧୭-୩ ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ସେମିଫାଇନାଲର କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ୯-୩ ର ବିଜୟ ସହ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ର୍ୟାପିଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪-୦ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟି ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିମରଙ୍କୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ୍ସ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଅଛି, 'ପ୍ର୍ୟାଗ୍ (ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ) ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଭିନସେଣ୍ଟ କିମରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ର୍ୟାପିଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୨୦୨୬ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଚାରୋଟି ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବା ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ର୍ୟାଗ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏବଂ ସେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।'
🎉 PRAGG IS THE FIRST FINALIST!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 24, 2026
Praggnanandhaa wins both rapid games against Vincent Keymer and secures his spot in the 2026 Grand Chess Tour Final! 🔥
With four blitz games still to play, Pragg has already built an unwatchable lead in the semifinal match and becomes the first… pic.twitter.com/TbxpuE55ev
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬ ରେ ଛଅଟି ଇଭେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସୁପର ର୍ୟାପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ, ସୁପର ଚେସ୍ କ୍ଲାସିକ ରୋମାନିଆ, ସୁପର ର୍ୟାପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ କ୍ରୋଏସିଆ, ର୍ୟାପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍, ସିଙ୍କଫିଲ୍ଡ କପ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି।
ର୍ୟାପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଏବଂ ସିଙ୍କଫିଲ୍ଡ କପ୍ରେ ପ୍ର୍ୟାଗ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍କଫିଲ୍ଡ କପ୍ରେ ସେ ୱେସଲି ସୋ'ଙ୍କ ସହ ୫.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଟପ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ହେବା ପରେ, ପ୍ର୍ୟାଗ୍ ଚେସ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଜିତିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୀର୍ଷ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ।
ପୁରସ୍କାର ରାଶି
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲର ସମୁଦାୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୪୫୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଟେ। ଯେଉଁଥିରୁ ବିଜେତାଙ୍କୁ ୨୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ। ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହେଉଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧୨୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ କିମରଙ୍କ ମୁକାବିଲା ୱେସଲି ସୋ'ଙ୍କ ସହ ହେବ। ଏଠାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହୁଥିବା ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ।