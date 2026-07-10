ETV Bharat / sports

Google ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ 'Erling Haaland', ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ ଖାସ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍!

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନରୱେର ଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନିମେସନ୍ ଜାରି କରିଛି।

Erling Haaland Gets Special Google Search Tribute
ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା ଏକ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଗୁଗଲ୍‌ରେ ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନରୱେର ଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନିମେସନ୍ ଜାରି କରିଛି।

ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଖାସ୍ ଆନିମେସନ୍

ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ସ ଗୁଗଲ୍‌ରେ 'Erling Haaland' ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ତଳ ଭାଗରେ ନରୱେର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡଙ୍ଗା ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯାହା କର୍ସର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଜୁଛି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହାଲାଣ୍ଡ

ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନରୱେକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଗୁଗଲ୍ ଏହି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ (ବିଶେଷ ଆନିମେସନ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସୂଚନା

ହାଲାଣ୍ଡ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ଖାସ୍ ଫିଚର୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଗୋଟିଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ... ଗୁଗଲ୍‌ରେ ମୋ ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।'

ପୁରୁଣା ର‍୍ୟାପ୍ ସଙ୍ଗ୍ ପୁଣି ହେଲା ଭାଇରାଲ୍

ନିକଟରେ ହାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରୱେଜିଆନ୍ ଡିଜେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ 'କାଇଗୋ'ଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜର ପୁରୁଣା ଭାଇରାଲ୍ ର‍୍ୟାପ୍ ଗୀତ 'କାଇଗୋ ଜୋ' (Kygo Jo) ର ଏକ ରିମିକ୍ସ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହାଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଅଣ୍ଡର୍-୧୭ ଦଳର ସାଥୀ ଏରିକ୍ ବଥେମ୍ ଏବଂ ଏରିକ୍ ଟବିୟାସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡବର୍ଗଙ୍କ ସହ 'ଫ୍ଲୋ କିଙ୍ଗ୍ଜ' ନାମକ ଏକ ର‍୍ୟାପ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ବର୍ଷ ୨୦୧୬ ରେ ଯେତେବେଳେ ହାଲାଣ୍ଡ ନରୱେର କ୍ଲବ୍ 'ବ୍ରାୟନ୍' ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ 'କାଇଗୋ ଜୋ' ନାମକ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନରୱେର ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗୀତଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଏହାକୁ ୮୯ ଲକ୍ଷ (୮.୯ ମିଲିୟନ୍) ରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାସରିଲାଣି।

ଗୁଗଲ୍‌ର ଖାସ୍ ଡୁଡଲ୍ ଭଳି ଅନୁଭବ

ଗୁଗଲ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଖେଳାଳି, କଳାକାର ଓ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଫିଚର୍ସ (ଆନିମେସନ୍) ଜାରି କରିଥାଏ। ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନିମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FRA vs MAR: ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ; ମୋରୋକ୍କୋକୁ ୨-୦ରେ ହରାଇ ରଚିଲା ଇତିହାସ

ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର

TAGGED:

ERLING HAALAND
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡ
GOOGLE ANIMATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.