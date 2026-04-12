ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଥିବା KKRକୁ ମିଳିଲା ସଞ୍ଜୀବନୀ! ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି
Kolkata Knight Riders: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : April 12, 2026 at 5:01 PM IST
Pathirana Set to Join KKR, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେଟା ଭଲ ରହିନାହିଁ। ତିନିଥରର ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତିନୋଟିରେ ପରାଜୟବରଣ କରିଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଓ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଥିଶା ପଥିରାନା ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେଭସ୍ପୋର୍ଟଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଥିରାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ (SLC) ପକ୍ଷରୁ ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NOC) ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଥିଶା ପଥିରାନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଥିରାନା ଚେନ୍ନାଇରେ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କେକେଆର୍ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଏପ୍ରିଲ) ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସାମ୍ନା କରିବ।
Good news for KKR fans!— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 12, 2026
Matheesha Pathirana has cleared the mandatory SLC fitness test and has been given the no-objection certificate to travel to India https://t.co/4CjTrjuJbI pic.twitter.com/UYT6FvVEj8
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଡେଥ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଥିଶା ପଥିରାନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ତାଙ୍କର ୟର୍କର୍ ଏବଂ ସ୍ଲୋଅର୍ ବଲ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଥିଶା ପଥିରାନାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ମିନି ନିଲାମୀ ସମୟରେ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବା ଆହତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଥିରାନା ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ବଲ୍ ପକାଇ ପାରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
Here is how the IPL 2026 points table stands after Shreyas Iyer's Punjab Kings & Ruturaj Gaikwad's Chennai Super Kings winning the double header! 📊#IPL2026 #PunjabKings #InsideSport #ChennaiSuperKings #Cricket pic.twitter.com/tsZiTW9IcG— InsideSport (@InsideSportIND) April 11, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟଯେ ମଥିଶା ପଥିରାନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୪୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥିରାନାଙ୍କ ଏହି ଅନୁଭବ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ।