ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ
ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ।
Published : October 3, 2026 at 5:42 PM IST
Asian Games 2026 Men Hockey Gold, ଆଇଚି-ନାଗୋୟା (ଜାପାନ): ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି । ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ୧୧ତମ ମିନିଟରେ ପେନାଲ୍ଟି-କର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୪ତମ ମିନିଟରେ ମାଲେସିଆର ଶେଲୋ ସିଲଭେରିଅସ୍ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜୁଗରାଜ ସିଂହ ଅଷ୍ଟମ ମିନିଟରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗତ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ୨-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ୧୨ତମ ମିନିଟରେ ହାର୍ଦିକ ସିଂହ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ୩-୧କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ତିମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ହେବାକୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏକ 'ଫାର୍-ପୋଷ୍ଟ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍' ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୋରକୁ ୪-୧ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମାଲେସିଆ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହରମନପ୍ରୀତ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜରିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରକୁ ୫-୧ କରିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗧𝗢-𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗦! 🇮🇳🏆🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
An evening of history, celebrations and golden moments as the Indian Men’s Hockey Team defeated Malaysia 5-1 in the final for their first successful defence of Asian Games gold medal! 🔥
Relive the best… pic.twitter.com/EVpVzROfwY
ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳର ମୁକାବିଲା କରିବା ମାଲେସିଆ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ଦଳର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଗତ କିଛି ମାସ ତୁଳନାରେ ଏଥର ସେତେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ, ବଜାୟ ରଖିଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ