ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନୀରୁ, ମହିଳା ଟ୍ରାପ୍ ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ନୀରୁଙ୍କ 28 ସ୍କୋର କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ସେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛନ୍ତି।
Published : September 29, 2026 at 11:45 AM IST
Neeru Dhanda Gold Medal: ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ନୀରୁ ଢାଣ୍ଡା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଶଟ୍ଗନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଜିତିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି। ନୀରୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ 30ଟି ସଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 28ଟି ସଟ୍ ବିଲକୁଲ୍ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଥିଲେ। ଚୀନର ୟୁନଙ୍ଗ୍ ସୁନ୍ 26 ସ୍କୋର ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନୀରୁ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ଏସିଆଡ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନୀରୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମହିଳା ଶଟ୍ଗନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 1990 ମସିହାରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଅଂଶ ସାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2022 ହାଙ୍ଗଜୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ ଜିତିପାରି ନଥିଲା। ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ନୀରୁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରୂପରେ ହିଁ ଆସିଛି।
ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନୀରୁ
ନୀରୁଙ୍କ 28 ସ୍କୋର କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ସେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ 24 ଅଙ୍କ ଥିଲା। ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ୱାନ୍ ୟୁ ଲିୟୁ 19 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୀରୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ 28ଟି ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଗାଇ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡରେ ଚାରି ଅଙ୍କର ସୁଧାର କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ଶଟ୍ଗନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1990 ମସିହାର ବେଜିଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ 2022 ହାଙ୍ଗଜୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ୍, ଜାପାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଲେବାନନ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ପୋଡିୟମରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରୁ ଏହି ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
INDIA AT ASIAN GAMES HISTORY! 🇮🇳🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
Before Neeru Dhanda’s Gold today:
India’s individual Trap medallists at AG - 0
India’s individual Gold medallists at AG 2026 - 0
After Neeru’s Gold today:
India’s individual Trap medallists at AG
- Neeru Dhanda 🥇
India’s individual Gold… pic.twitter.com/xHkFf2PeJo
ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 5ମ ପଦକ
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା 2026 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସର୍ବମୋଟ୍ 5ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଟେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କବଡ଼ି ଦଳ, ସୁଟିଂରେ କମଲଜିତ୍ ଓ ସୁରୁଚି ସିଂ ଏବଂ ଏବେ ନୀରୁ ଢାଣ୍ଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସର୍ବମୋଟ୍ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 47 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
First Individual Gold Medalist for India at Asian Games 2026! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
- Neeru Dhanda wins the GOLD!!!!!!! 🥇 pic.twitter.com/jk1HjLduPg
ନୀରୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଚଳିତ ଏସିଆଡ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଚାରିଟି ଯାକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦଳଗତ (ଟିମ୍) କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ (ମିକ୍ସଡ୍) ଟିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଆସିଥିଲା। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ପୁରୁଷ କବଡ଼ି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା, ମହିଳା କବଡ଼ି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ସୁଟିଂର 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପରେ ଏବେ ନୀରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।