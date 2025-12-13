ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିନପାରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ
ମେସିଙ୍କ ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଟିକେଟ କରି ସଲ୍ଟ ଲେକ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥିଲେ ।
Published : December 13, 2025 at 1:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଙ୍ଗାମା । ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିନପାରି ଅସେନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଷ୍ଚାଡିୟମରେ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଦର୍ଶକ।
ମେସିଙ୍କ ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଟିକେଟ କରି ସଲ୍ଟ ଲେକ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ମେସି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରାଜନେତା ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ମେସିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମେସିଙ୍କ ଟିକିଏ ଝଲକ ନପାଇ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କିଛି ଦର୍ଶକ ବ୍ୟାରିକେଟ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " the minimum price of the ticket was 5 thousand, and why were the vvips around messi? we couldn't even see him... why weren't the police taking action? i don't know anything. everyone was furious... we… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/HGG1OHSoo8— ANI (@ANI) December 13, 2025
ମେସି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଆସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଗୋଟିଏ କିକ୍ କିମ୍ବା ପେନାଲ୍ଟି ନେଇନଥିଲେ । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ । 4,500 ଟଙ୍କା ଓ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ କରିଥିବା ଦର୍ଶକ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ ସିଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ମେସିଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, " ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତର ଦର 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା, ତଥାପି ଆମେ ମୋସିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମାରେ ଟିକେଟ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ପୁଅ ସହ ଆସିଥିଲି ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ । ପୋଲିସ ମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ, ଯାହାବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ପରିଚାଳନା ଦାୟୀ । "
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " it is very disappointing that after paying such a hefty amount. they had 50 people around him, and we could not even get a glimpse of him for once... he just waved a couple of times, and that's it." https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/GZmpkehdIX— ANI (@ANI) December 13, 2025
ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, ମେସିଙ୍କୁ ଭିଭିଆଇପି ମାନେ କାହିଁକି ଘେରି ରହିଥିଲେ ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ପୋଲିସ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲା । ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ । ଆମେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହିଁ ।"
3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ କିମ୍ବଦନ୍ତି ଲିଓନେଲ ମେସି । 3 ଦିନରେ ଆଜି ସେ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ।
