CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 39ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିମାନେ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।
Published : August 2, 2026 at 11:17 AM IST
ଗ୍ଲାସଗୋ (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ): କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । କେବଳ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦିନ ଭାରତ 16 ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 39 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 17 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 9 କାଂସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବକ୍ସିଂ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ।
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ରେକର୍ଡ
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହିତ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରି ବକ୍ସିଂ ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ପୁରୁଷ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିମେଜି ସିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ 4-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ସିୱାଚ ନାମ୍ବିଆର ଟ୍ରାଏଗେନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଣ୍ଡେଭେଲୋଙ୍କୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୁଷ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୈସମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ, ପ୍ରୀତି ପାୱାର, ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରିୟା ଘଙ୍ଘାସ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian athlete Praveen Chithravel says, "I'm really so good to get the silver medal in Commonwealth Games. In 2022, during my last Commonwealth Games, I lost medal by 2 cm... So, right, I am happy to get the silver medal... I didn't have any pressure,… https://t.co/Nl2gnwJxSN pic.twitter.com/UjvueDWgAI— ANI (@ANI) August 1, 2026
ପ୍ରୀତି ପାୱାର, କାନାଡାର ସ୍କାରଲେଟ୍ ଡେଲଗାଡୋଙ୍କୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା 54 କିଲୋଗ୍ରାମ ବକ୍ସିଂ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୈସମିନ୍, ମହିଳା 57 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ନର୍ଥ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଇକେଲା ୱାଲ୍ସଙ୍କୁ ଏକ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ମହିଳା 51 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରୁବି ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ମହିଳା 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ମାରି-ବାଥୌଲ୍ ଅଲ୍-ଅହମାଦିହଙ୍କୁ 4-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ମହିଳା 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାଣ୍ଟେଲ୍ ରିଡ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian athlete Selva Prabhu Thirumaran says, " ... i am feeling very proud of myself and my parents. this was a dream for them from the start. they always wanted me to represent india. i'm really happy... i was focused on medal. i was more focused on… pic.twitter.com/L35reH9k7X— ANI (@ANI) August 1, 2026
ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର, ନରେନ୍ଦର ବେରୱାଲ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲୋଭଲିନା ବୋରଗୋହାଇନ୍ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ସିଂହ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ 90+ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ନରେନ୍ଦର ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାମର ଥମାସଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହିଳା 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଲୋଭଲିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏମା-ସୁ ଗ୍ରୀନଟ୍ରିଙ୍କଠାରୁ 4-1ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦୂରଗାମୀ ଧାବକ ଗୁଲବୀର ସିଂହ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ 5,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଓ 10,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ରୀଡାର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ 5,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ 13 ମିନିଟ୍ 24.95 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ଡବଲ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian boxer Lovlina Borgohain says, " there's a bit of disappointment because i couldn't win the gold. i gave it my all, and my match was a very close contest. however, i am even happier for my team. they performed exceptionally well, winning so many… https://t.co/qXzO7seV9d pic.twitter.com/a7j7ODIAlT— ANI (@ANI) August 1, 2026
ଭାରତ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସଟ୍ ପୁଟ୍ F57 ଇଭେଣ୍ଟରେ ସୋମନ ରାଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଭମ ଜୁୟାଲ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୁରୁଷ ସଟ୍ ପୁଟ୍ F57 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ବର୍ଗରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡବଲ୍ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian boxer Ankush Panghal says, " it feels great to have won the gold medal. but during the bout, my morale took a bit of a hit. i was down 5-0 in the first round, so i felt some pressure... but i managed to win the bout somehow. i also want to thank… https://t.co/HBmujP5pc4 pic.twitter.com/LnuDsrNfQL— ANI (@ANI) August 1, 2026
ପୁରୁଷ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରଭେଲ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଥିରୁମାରନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।