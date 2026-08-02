ETV Bharat / sports

CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 39ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିମାନେ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

Commonwealth Games
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026 (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗ୍ଲାସଗୋ (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ): କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । କେବଳ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦିନ ଭାରତ 16 ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 39 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 17 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 9 କାଂସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବକ୍ସିଂ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ।

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ରେକର୍ଡ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହିତ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରି ବକ୍ସିଂ ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ପୁରୁଷ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିମେଜି ସିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ 4-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ସିୱାଚ ନାମ୍ବିଆର ଟ୍ରାଏଗେନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଣ୍ଡେଭେଲୋଙ୍କୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୁଷ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୈସମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ, ପ୍ରୀତି ପାୱାର, ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରିୟା ଘଙ୍ଘାସ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରୀତି ପାୱାର, କାନାଡାର ସ୍କାରଲେଟ୍ ଡେଲଗାଡୋଙ୍କୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା 54 କିଲୋଗ୍ରାମ ବକ୍ସିଂ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୈସମିନ୍, ମହିଳା 57 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ନର୍ଥ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଇକେଲା ୱାଲ୍ସଙ୍କୁ ଏକ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ମହିଳା 51 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରୁବି ହ୍ୱାଇଟ୍‌ଙ୍କୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ମହିଳା 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ମାରି-ବାଥୌଲ୍ ଅଲ୍-ଅହମାଦିହଙ୍କୁ 4-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ମହିଳା 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାଣ୍ଟେଲ୍ ରିଡ୍‌ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର, ନରେନ୍ଦର ବେରୱାଲ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲୋଭଲିନା ବୋରଗୋହାଇନ୍ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ସିଂହ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ 90+ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ନରେନ୍ଦର ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାମର ଥମାସଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହିଳା 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଲୋଭଲିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏମା-ସୁ ଗ୍ରୀନଟ୍ରିଙ୍କଠାରୁ 4-1ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦୂରଗାମୀ ଧାବକ ଗୁଲବୀର ସିଂହ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ 5,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଓ 10,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ରୀଡାର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ 5,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ 13 ମିନିଟ୍ 24.95 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ଡବଲ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସଟ୍ ପୁଟ୍ F57 ଇଭେଣ୍ଟରେ ସୋମନ ରାଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଭମ ଜୁୟାଲ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୁରୁଷ ସଟ୍ ପୁଟ୍ F57 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ବର୍ଗରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡବଲ୍ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ପୁରୁଷ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରଭେଲ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଥିରୁମାରନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

CWG 2026: ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ପ୍ରୀତି ପାୱାର ଏବଂ ଜାସ୍ମିନ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି

CWG 2026: ଜାଭେଲିନରେ ଡବଲ ଧମାକା, ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ, ୟଶବୀରଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES GOLD MEDAL INDIA
COMMONWEALTH GAMES INDIA MEDALS
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଭାରତ ପଦକ
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.