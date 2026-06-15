GER vs CUW: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଜର୍ମାନୀର ମହାବିଜୟ, କୁରାକାଓକୁ ୭-୧ ଗୋଲ୍ରେ କଲା ପରାସ୍ତ
Germany vs Curacao: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକତରଫା ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : June 15, 2026 at 9:46 AM IST
FIFA World Cup 2026, ହଷ୍ଟନ୍: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକତରଫା ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୪ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀର ମୁକାବିଲା କୁରାକାଓ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ କୁରାକାଓର ଏହା ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜର୍ମାନୀ ୭-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଜର୍ମାନୀ ପକ୍ଷରୁ କାଇ ହାଭର୍ଟଜ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମରେ ପେନାଲ୍ଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୮୮ତମ ମିନିଟରେ ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦଳର ସପ୍ତମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ
ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ହାଭର୍ଟଜ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫେଲିକ୍ସ ନମେଚା ଓ ନିକୋ ଶ୍ଲୋଟରବେକ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜମାଲ ମୁସିଆଲା, ନଥାନିଏଲ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ଡେନିଜ୍ ଉଣ୍ଡାଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ୭-୧ର ବିଜୟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଟେ। ଫେଲିକ୍ସ ନମେଚା ମ୍ୟାଚ୍ର ଷଷ୍ଠ ମିନିଟରେ ହିଁ ଗୋଲ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
A strong start for 🇩🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
କୁରାକାଓ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍
୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଲିଭାନୋ କୋମେନେନସିଆ କୁରାକାଓ ପାଇଁ ୨୧ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ କୁରାକାଓ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୧୫୮,୦୦୦। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କୁରାକାଓ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଜ ଅଛି।
ଜର୍ମାନୀର ଗୋଲ୍ର ବର୍ଷା
ଜର୍ମାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ମିନିଟରେ ଫେଲିକ୍ସ ନମେଚାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା। ଏହି ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଜଣକ ଫ୍ଲୋରିଆନ୍ ଭିର୍ଟଜ୍ଙ୍କ ସହ ଭଲ ତାଳମେଳ ରଖି ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆ କୋଣରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କିକ୍ ମାରି ବଲ୍କୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁରାକାଓ ପକ୍ଷରୁ ୨୧ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୩୮ତମ ମିନିଟରେ ନିକୋ ଶ୍ଲୋଟରବେକ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଏକ ହେଡର୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଜର୍ମାନୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗୁଆ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମରେ କୁରାକାଓ ପକ୍ଷରୁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀକୁ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କାଇ ହାଭର୍ଟଜ୍ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ସ୍କୋରକୁ ୩-୧ କରି ଦେଇଥିଲେ।
Germany take top spot 📊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G261xrcEpN— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଜମାଲ ମୁସିଆଲା ୪୭ତମ ମିନିଟରେ ଜୋଶୁଆ କିମିଚ୍ଙ୍କ ପାସ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ୪-୧ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନଥାନିଏଲ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ୬୮ତମ ମିନିଟରେ ୫ମ ଏବଂ ଏହାର ୧୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ଡେନିଜ୍ ଉଣ୍ଡାଭ ୬ଷ୍ଠ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ୮୮ତମ ମିନିଟରେ କାଇ ହାଭର୍ଟଜ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ୭ମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।