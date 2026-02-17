ETV Bharat / sports

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ; ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୧୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ୧୪ ଜଣ ମହାନ ଅଧିନାୟକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।

14 former captains write to Pakistan
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 3:58 PM IST

14 former captains write to Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଜେଲ୍‌ରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ୧୪ ଜଣ ମହାନ ଅଧିନାୟକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

କିଏ ଏହି ୧୪ ଜଣ ଦିଗ୍‌ଗଜ?

ଏହି ମହାନ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତର ଦୁଇ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଓ କପିଳ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମେତ ଆଲାନ୍ ବୋର୍ଡର, ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା, ଗ୍ରେଗ୍ ଚାପେଲ୍, କ୍ଲାଇଭ୍ ଲଏଡ୍, ମାଇକେଲ୍ ଆଥରଟନ୍, ନାସିର ହୁସେନ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ଗୱାରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମ ଏହି ଚିଠିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଚିଠିର କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି:

ଏହି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି:

  • ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା: ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ।
  • ମାନବିକ ଅଧିକାର: ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଉ।
  • ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ: ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ।
  • ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ: ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଉ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଅବଦାନ:

ଇମ୍ରାନ ଖାନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମର୍ଥନ:

ଏହି ଚିଠିରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ, ୱାକାର ୟୁନିସ ଓ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳିମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।

କ୍ରିକେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବେ କାମ କରିଆସିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅଧିନାୟକମାନେ ଏକାଠି ହେବା 'ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ'ର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆବେଦନ ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।

