ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ: ଗମ୍ଭୀର, କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

Published : March 18, 2026 at 3:07 PM IST

R Ashwin on Test Retirement, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅବସର ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିସବେନ ଟେଷ୍ଟ ମଝିରେ ସେ ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରେ ୫୩୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅବସର ନେବାର ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ଏବଂ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏବେ ମନ ଖୋଲି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଅବସର ନେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ?

ରେଭ୍-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (RevSportz) କନକ୍ଲେଭ୍‌ରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଆସିଛି।

ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଦଳକୁ ଫେରିଲି ଏବଂ ପୁଣି ବ୍ରିସବେନରେ ମୋତେ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ସେମିତି ଖେଳାଳି ନୁହେଁ ଯିଏ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ।"

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ଅଶ୍ୱନୀ?

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା 'ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ' ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଚ୍ ଭାବେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।

ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଅଭିମାନ ରହିବା କଥା, ତେବେ ସେ ମୁଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ କୋଚିଂରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କୋଚ୍‌ଙ୍କର ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯଦି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଦରକାର, ତେବେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର କାମ।"

"ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ"

ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜର ଏହି ପରିପକ୍ୱ ବୟାନରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଜେୟ ମନେ କରୁ। ତେବେ ନିଜ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଅଶ୍ୱନୀ ଜଣେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ ଜୀବନର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି।"

କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ୬୧୯ ୱିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜ ଗରିମାର ସହ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନରେ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍! ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ଏହି ୫ ସୁପରଷ୍ଟାର୍

IPL 2026: ସଞ୍ଜୁ ହେବେ କି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଉପ-ଅଧିନାୟକ? କୁମ୍ବଲେ କହିଲେ ବଡ଼ କାରଣ

କ୍ରିସ ଗେଲ୍ କି ବିରାଟ୍ କୋହଲି ନୁହଁନ୍ତି, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ କହିଲେ- କିଏ ହେଉଛନ୍ତି T20 ର 'ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି'

