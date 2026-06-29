ETV Bharat / sports

'ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ରଖିବୁନୁ', ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲା ଏହି ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡ

Gautam Gambhir: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡ କଟାକ୍ଷ କରିଛି।

Iceland Cricket trolls India coach Gautam Gambhir
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲା ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gautam Gambhir Trolled: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସମାଲୋଚନା ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଟି-୨୦ ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଆଦୌ ସେଭଳି ହୋଇନାହିଁ, ଯେପରି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଛି।

ଅନ୍ୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଉଡ଼ାଇଲା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଜାକ

ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ମଜାଳିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଆଇସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍, ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ 'ଏକ୍ସ' ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଇସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା ସହ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନ ଯୋଡ଼ିବା କଥା କହିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Iceland Cricket trolls India coach Gautam Gambhir
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲା ଏହି ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡ (IANS)

ଆଇସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, 'ଆମେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଆମ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ନେଇ ଏଭଳି ଫଳାଫଳ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଳା।'

ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ୩୪ ରନ୍‌ରେ ହାରିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ବର୍ଷା ବାଧିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୧ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍‌କୁ ୨-୦ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ?

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ନିଜେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଆୟର ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଭଳି ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଭୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଶାରେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ବିଶ୍ୱବିଜେତା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ୫ ଖେଳାଳି ସାଜିଥିଲେ ଭିଲେନ୍!

ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଗଲା ବେକାର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରି ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR TROLLED
INDIA VS IRELAND
ICELAND CRICKET BOARD
INDIA COACH GAUTAM GAMBHIR
GAMBHIR TROLLED ICELAND CRICKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.