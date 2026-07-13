ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦା ହେବେ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ୨ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ!
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ୨ ସହଯୋଗୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।
Published : July 13, 2026 at 12:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ସହିତ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ଏବଂ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୟାନ୍ଙ୍କ ବିଦାୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ମୋର୍କେଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ।
ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ଏବଂ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲଙ୍କୁ ନିଜେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଂଶ ଥିଲେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଭିଷେକ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋସେଟ୍ ଏବଂ ମୋର୍କେଲ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୟାନ୍ ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳି ମୋର୍କେଲ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି।
🔴 GAUTAM GAMBHIR POSITION SAFE, SUPPORT STAFF UNDER REVIEW 🤯— Sam (@cricsam02) July 12, 2026
- Ryan ten Doeschate and Morne Morkel could leave after the ODI series, when their contracts end.
- Fielding coach T. Dilip is under pressure after recent performances.
- BCCI has started reviewing the coaching… pic.twitter.com/3DPPPym1p1
ଟି. ଦିଲୀପଙ୍କ ହୋଇପାରେ ଛୁଟି
ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିକଟ ଅତୀତର ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଟି. ଦିଲୀପଙ୍କ ଚାକିରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଦିଲୀପ ବର୍ଷ ୨୦୨୧ ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ସହ ଦିଲୀପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନୂଆ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭି.ଭି.ଏସ୍. ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଯିବେ। ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ବାୱେ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
🔴 GAUTAM GAMBHIR POSITION SAFE, SUPPORT STAFF UNDER REVIEW 🤯— Sam (@cricsam02) July 12, 2026
- Ryan ten Doeschate and Morne Morkel could leave after the ODI series, when their contracts end.
- Fielding coach T. Dilip is under pressure after recent performances.
- BCCI has started reviewing the coaching… pic.twitter.com/3DPPPym1p1
ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ
ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲଙ୍କ ବିସିସିଆଇ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ମୋର୍କେଲ ଚୁକ୍ତି ଆଗକୁ ନବଢ଼େ ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ପଠାଯାଇପାରେ। ବାଲାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପିଏରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କୋଚିଂର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି।
🚨 INDIAN CRICKET SET TO UNDERGO A COACHING RESET 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) July 11, 2026
- Team India is likely to undergo a coaching reset, at least one prominent member of the support staff set to leave. (Sahil Malhotra/TOI). pic.twitter.com/71q3tdTzVF
ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏହା ପରେ ପରେ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।