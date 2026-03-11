ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱବିଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ- ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କୌଣସି "ସୁପରଷ୍ଟାର" ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ "ସୁପର ଟିମ୍" ଗଠନ କରିବା।

Gambhir Roadmap for Team India
ବିଶ୍ୱବିଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 1:55 PM IST

Gambhir Roadmap for Team India: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ- ଆଗକୁ କ’ଣ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 'ୱର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍' (WTC) ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି।

ସୁପରଷ୍ଟାର କଲ୍ଚରକୁ ବିରୋଧ

ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କୌଣସି "ସୁପରଷ୍ଟାର" ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ "ସୁପର ଟିମ୍" ଗଠନ କରିବା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଆଗକୁ ଭାରତ ପାଖରେ ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ଓ ଇତିହାସ ରଚୁ।

ଧୋନୀଙ୍କ 'ସ୍ମାଇଲ୍' ପରାମର୍ଶ ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର?

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟିକେ ହସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ହସି ହସି ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମୁଁ ହସିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡଗ୍-ଆଉଟ୍‌ରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଚାପ ଏତେ ଥାଏ ଯେ ହସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥାଏ। ଧୋନୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଓ 'ଭୟହୀନ କ୍ରିକେଟ୍' ଖେଳିବାର ଜିଦ୍ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ

ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ମାମଲାରେ ଗମ୍ଭୀର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫର୍ମ ଖରାପ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ 'ଥ୍ରୋ' ବିବାଦ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, "ପଡ଼ିଆରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ନଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଛକା ମାରୁଛି, ତେବେ ଜବାବ ଦେବାରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ। ଅର୍ଶଦୀପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରାମି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୋଲର ଭାବେ ସେଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ।"

ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଓ କିର୍ତ୍ତୀ ଆଜାଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗମ୍ଭୀର ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିବାଦ ଖୋଜିବା ଅନୁଚିତ୍। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

