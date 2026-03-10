ETV Bharat / sports

ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଜିତ୍: ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ‘ସଙ୍କଟ ମୋଚକ’

Gautam Gambhir: ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଧିନାୟକ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟରରୁ କୋଚ୍‌ - ଆଇସିସି (ICC) ଫାଇନାଲରେ ଗମ୍ଭୀର କେବେ ହାରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି।

Gautam Gambhir Record
ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gautam Gambhir Record: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ପଥରର ଗାର ପାଲଟିଛି - ‘ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ଖେଳାଯାଏ, ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ’। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେବା ସହ ଗମ୍ଭୀର ନିଜର ସେହି ଅପରାଜେୟ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଧିନାୟକ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟରରୁ କୋଚ୍‌ - ଆଇସିସି (ICC) ଫାଇନାଲରେ ଗମ୍ଭୀର କେବେ ହାରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି।

ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଗମ୍ଭୀର

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ଏହି କମାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହେଁ। ୨୦୦୭ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୭୫ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ପୁଣି ୨୦୧୧ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ସେହି ୯୭ ରନ୍‌ର ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସକୁ କିଏ ବା ଭୁଲିପାରିବ? ଏହାପରେ ଆଇପିଏଲରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) କୁ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବା ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା।

କୋଚ୍ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗୌତମ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଓ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ସଫଳ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଓ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ ଉଭୟ ଭୂମିକାରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ କିନ୍ତୁ ‘ଗମ୍ଭୀର’ ସ୍ଥିତି!

ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗମ୍ଭୀର ଜଣେ ‘ସୁପରହିଟ୍’ କୋଚ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ ବଲ୍ ବା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ କିନ୍ତୁ ସମୀକରଣ କିଛି ଅଲଗା। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି।

ଜିତିବା ହାର ମାତ୍ର ୩୭%: ଗମ୍ଭୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ୧୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ମାତ୍ର ୭ଟିରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟିରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରହିଛି।

ଘରୋଇ ମାଟିରେ ରେକର୍ଡ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା: ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ନିଜ ମାଟିରେ ଅପରାଜେୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୦-୩ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍‌ୱାଶ୍ ହୋଇଛି।

ଐତିହାସିକ ବିଫଳତା: ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଭାରତ ନିଜ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୪୬ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର କରିବାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି।

ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରକୁ ନେଇ ବିବାଦ

କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଗମ୍ଭୀର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁବେଳେ କାମ ଦେଉନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ‘ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମେକର୍’, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ପତିଆରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ନିଜର ରଣନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ICC ଘୋଷଣା କଲା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ 'ବେଷ୍ଟ XI': ଭାରତର ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜଲୱା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ୧୦ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ବିଶ୍ୱ ବିଜୟର ‘ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍’: ୨୦୦୭, ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୬; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR RECORD
GAUTAM GAMBHIR COACHING RECORD
T20 WORLD CUP 2026
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର
GAUTAM GAMBHIR INCREDIBLE RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.