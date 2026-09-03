ETV Bharat / sports

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନେବେ।

Asian Games 2026 VVS Laxman
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଜାପାନ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମଲ୍ଟି-ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍‌ର ତାରିଖ ପରସ୍ପର ସହ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମିତ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସମାଚାର ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ଯୋଶୀ, ହୃଷୀକେଶ କାନିତକର ଓ ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ଅଂଶ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାରୁଫ୍ ଫଜନ୍ଦର ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟି-୨୦ ତାରକା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ମାନାଯାଉଛି।

ଭାରତର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ କୋଚିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଛି।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍‌କୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡ୍ ବିଭାଗରେ ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିବେ। ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଦଳକୁ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୫ ରନ୍‌ରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ସହ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍; ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ନର୍ଥ ଜୋନକୁ ହରାଇ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍

ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ତାରିଖ ସହ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ICC

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
TEAM INDIA
HEAD COACH
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
VVS LAXMAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.