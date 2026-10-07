‘ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି...', ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟକୁ ନେଇ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର କଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗମ୍ଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି...।'
Published : October 7, 2026 at 2:40 PM IST
Gautam Gambhir On Ajit Agarkar: ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର ଚୟନ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଜନା ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ନିଜର ଅନୁଭବ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ତିନିଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,
"ଅଜିତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହି ତିନିଟି ଯାକ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦଳକୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।"
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୩ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିଥିଲା।
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଭାରତ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା
- ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୩ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩ ବିଜେତା
- ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉପ-ବିଜେତା (ରନର୍ସ-ଅପ୍)
- ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ବିଜେତା
- ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ବିଜେତା
- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ବିଜେତା
- ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତା
- ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ପରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କରିପାରିଥିଲା। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ବାଛିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: