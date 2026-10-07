ETV Bharat / sports

‘ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି...', ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟକୁ ନେଇ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର କଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗମ୍ଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି...।'

Gautam Gambhir X Post On Ajit Agarkar
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟକୁ ନେଇ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର କଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gautam Gambhir On Ajit Agarkar: ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର ଚୟନ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଜନା ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ନିଜର ଅନୁଭବ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ତିନିଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

"ଅଜିତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହି ତିନିଟି ଯାକ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦଳକୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।"

ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୩ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବ୍‌ଜା କରିଥିଲା।

ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଭାରତ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା

  • ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୩ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
  • ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩ ବିଜେତା
  • ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉପ-ବିଜେତା (ରନର୍ସ-ଅପ୍)
  • ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ବିଜେତା
  • ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ବିଜେତା
  • ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ବିଜେତା
  • ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତା
  • ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ପରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କରିପାରିଥିଲା। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ବାଛିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ନେଇଥିଲେ କି କୋହଲି? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
  2. ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ରେୟସ

TAGGED:

କାହିଁକି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ଛାଡିଲେ ଅଗରକର
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଜିତ ଅଗରକର
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
GAUTAM GAMBHIR ON AJIT AGARKAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.