ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ମାଗିଲେ ୨.୫ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Gautam Gambhir: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍‌ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

GAUTAM GAMBHIR MOVES DELHI HC
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 3:51 PM IST

Gautam Gambhir Deepfake Case, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍‌ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଦାଲତରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା 'ଡିପଫେକ୍‌' ଭିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମର ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଚେହେରା ଏବଂ କଣ୍ଠସ୍ୱକୁ ନକଲ କରି ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି 'ଡିପଫେକ୍‌' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିବାର ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏହି ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

"ମୋ ପରିଚୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି"

ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନାଁ, ମୋ ଚେହେରା ଓ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱକୁ କିଛି ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି AI ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ।"

ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗମ୍ଭୀର

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଫଳତାର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ୨୦୨୫ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ନିକଟରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏତେ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ମିଛ ଇସ୍ତଫା ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରାୟ ୨୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭିୟୁ ମିଳିଛି।

କାହା ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର?

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆଇନଗତ ଟିମ୍ ମୋଟ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଟା (Meta), ଏକ୍ସ (X), ଗୁଗଲ/ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆମାଜନ-ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

କୋର୍ଟରେ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିପଫେକ୍‌ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

