IPL 2026: ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଭେନ୍ୟୁ; ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Published : May 6, 2026 at 2:19 PM IST

IPL 2026 Playoff Venues, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ' ୩୧ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ 'ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍'ରେ ଖେଳାଯିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, ''ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ RCB ର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 'ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ' ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ଭେନ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।''

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ୪୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦଳ ପ୍ଲେ- ଅଫ୍ ରୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ବାହାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ MI ଏବଂ LSG ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ବାକି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଧର୍ମଶାଳାରେ ହେବ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧:

ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେ’ ୨୬ ତାରିଖରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ୨ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜୟୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ପରାଜିତ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହେବ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌:

ମେ’ ୨୭ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ମୁଲ୍ଲାନ୍‌ପୁର) ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ବିଜୟୀ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବ।

କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମେ' ୨୯ ତାରିଖରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ର ପରାଜିତ ଦଳ ଏବଂ ଏଲିମିନେଟରର ବିଜୟୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବ।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହେବ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ର ବିଜୟୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହା ମେ' ୩୧ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭେନ୍ୟୁରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆରସିବି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

IPL 2026 ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:

  • କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧: ୨୬ ମଇ - ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଧର୍ମଶାଳା
  • ଏଲିମିନେଟର: ୨୭ ମଇ- ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
  • କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨: ୨୯ ମଇ - ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
  • ଫାଇନାଲ୍: ୩୧ ମଇ - ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦ

