ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ: ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର; ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପକ
ଓଡ଼ିଆ ପାରା-ସନ୍ତରଣକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 9, 2026 at 7:35 PM IST
First Odia Para Swimmer to Cross English Channel, ଭୁବନେଶ୍ବର: କୁହାଯାଏ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ନ ଦେଲେ, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସାଜେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର । ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ପାହାଡ଼ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ । ଆଉ ହାର ମାନେ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରର ଅକାତ କାତ ଜଳରାଶି । ନିତିଦିନିଆ ଶୁଣୁଥିବା ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ନ ପାରି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଡେଣା ଦେଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଓ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ରଚିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ । ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତରଣକାରୀ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି 41 ବର୍ଷିୟ ଓଡ଼ିଆ ପାରା-ସନ୍ତରଣକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ । ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଛନ୍ତି, "ଭାଗ୍ୟ ଆଗରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଲହଡ଼ି ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଛି ।" ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ....
ପରାଜିତ ହେଲା ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମତା:
ଦୀପକ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିଲେ । ସମାଜର କଟାକ୍ଷ ଏବଂ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୀମା ଭିତରେ ସେ କେବେ ହାର୍ ମାନି ନଥିଲେ । ପିଲାଦିନରୁ ପାଣି ପ୍ରତି ଦୀପକଙ୍କର ଥିଲା ଏକ ଅଜବ ଭଲପାଇବା । ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ଦୀପକ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି । ଯଦି କେହି ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା, ଦୀପକ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, "ଶରୀର ଅକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ । ପାଣିର ଲହଡ଼ି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖେନାହିଁ, ମୋର ସାହସକୁ ଦେଖେ" ।
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେମଲପଦର ଭଳି ଛୋଟିଆ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାତ୍ର ୯ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଦିନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୁଦ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଏହା ହୁଏତ କେହି ଭାବି ନଥିଲେ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଓ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଦୀପକ ରଚିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ । ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଦୀପକ ସାଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାରା-ସନ୍ତରଣକାରୀ ।
ପ୍ରେରଣାର ପୁଞ୍ଜି ଓ କଠୋର ସାଧନା:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତରଣକାରୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲୋହିଆଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଦୀପକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଜନ୍ମିଥିଲା । ଦୀପକ ଭାବିଲେ, "ଯଦି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପାରିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ?" ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୀପକଙ୍କର ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିବା ଭଳି କଠୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଖାପଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବରଫ ପାଣିରେ ବସି ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସାଧନା ଦୀପକଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ବନାଇ ଦେଇଥିଲା । ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ‘ମୈଥୁଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସୁଇମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ । ଦଳରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲୋହିଆ, ରାଜକୁମାର ଝରଣା କୁମାୱତ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାମଚରଣ ପାଲ ଓ ହରିଆଣାର କାନ୍ଥା ରାଉହାଲ ।
୫୮ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସେହି ଦୁଃସାହସିକ ରାତି:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮.୫୮ ମିନିଟ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଡୋଭର ଉପକୂଳରୁ ଦୀପକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଅଥଳ ପାଣି ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତ । ଚ୍ୟାନେଲର ସିଧାସଳଖ ଦୂରତା ୩୩ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଟିମକୁ ପ୍ରାୟ ୫୮ କିଲୋମିଟର ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ୨୧ ଘଣ୍ଟା ୨୦ ମିନିଟର କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭.୧୮ ମିନିଟରେ ଟିମ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପକୂଳରେ ପାଦ ଥାପିଲେ । ସେତେବେଳେ ଦୀପକ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଜିତି ନଥିଲେ, ବରଂ ଜିତି ନେଇଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ । ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପକୂଳରେ ଉଡିଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଲହଡ଼ି ଦୀପକଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲୁଥିଲା । ଶୀତଳ ଜଳରାଶିକୁ ଶରୀର ଜବାବ ଦେଇସାରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୀପକଙ୍କ ମନ କହୁଥିଲା, "ଆଜି ଅଟକି ଗଲେ, ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ଦୀପକ ପହଁରି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ହାରିଗଲା ସମୁଦ୍ର ।"
ମିହିର ସେନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା:
ଦୀପକଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ଗୌରବକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ । ଦୀପକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ମିହିର ସେନ୍ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଭାବେ ୧୯୫୮ରେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆରେ ମିହିର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କଟକରେ ବିତିଥିଲା । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ସେନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ଦୀପକ ସେହି ଇତିହାସକୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବେ ଦୋହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଦୀପକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା:
ଦୀପକଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ଖେଳର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ବିଜୟ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ । ତାହା ଦୀପକ ନିଜ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀପକଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ପକ୍ଷାଘାତ ଶରୀରକୁ ହୋଇପାରେ, ମନକୁ ନୁହେଁ । ଆଜି ସେ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ଜନ୍ମ ନୟାଗଡ଼, ପାଠପଢା ଗଞ୍ଜାମ:
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ ଗୃହିଣୀ ନୟନ ନାୟକଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ଦୀପକ ନାୟକ । ସେ ୧୯୮୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ, ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତ ୨, ୨୦୦୫ରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜରୁ ପାସ କରିଥିଲେ । ପାଠ ପଢା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୀପକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ ପାଇନଥିଲେ ।
ଓଡିଶା ଫେରିବା ପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (University Law College) ରୁ LLB ପଢ଼ିଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ LLM କରିଥିଲେ । LLB ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାରର କମିଶନର ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ତରଣ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଦୀପକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ଦୀପକ ସହକାରୀ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଚାକିରୀ (Assistant Public Prosecutor) ପାଇ ଫୁଲବାଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ପେଶା ଓକିଲାତି, ନିଶା ସନ୍ତରଣ:
ପାରା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓକିଲାତି ମୋର ପେଶା କିନ୍ତୁ ନିଶା ସନ୍ତରଣ । ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସନ୍ତରଣ ଯାତ୍ରା ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପହଁଚିବ ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି । ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପାର କରିବା; ସାହସ, ସହଯୋଗ ଓ ଗର୍ବିତ ହେବାର ଏକ ଯାତ୍ରା । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ଅନେକ ତ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମୋ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପାର ହେବା କେବଳ ଏକ ସନ୍ତରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲା । ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ଜଡ଼ି ରହିଥିଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା, ଉତ୍ସାହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସମର୍ଥନ । ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୮.୫୮ ମିନିଟରେ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ସନ୍ତରଣ ଦଳ ଡୋଭର, UKରୁ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପାର ହେବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।"
"ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୁଆର ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତ, ଅନ୍ଧକାର, ଶାରୀରିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆମେ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭.୧୮ ମିନିଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୩୬ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତରଣ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୫୮ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ୨୧ ଘଣ୍ଟା ୨୦ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଜଣେ ପାରା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ । ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଥଣ୍ଡା ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା । ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା, "ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା:
"ମୋର ଏହି ସଫଳତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ, ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମୋତେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି । କୋଚ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସମର୍ଥକ, ବନ୍ଧୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ମୈଥିଲୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ୱିମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ସମର୍ଥକ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସଫଳତା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ; ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା । ଏହି ଯାତ୍ରା ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ମୋର ଆଶା । ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ କେବଳ ଏକ ସମୁଦ୍ର ପଥ ନଥିଲା । ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏହା ଥିଲା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ।"~ ପାରା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ
ଦୀପକଙ୍କ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଟି ବେଳୁ ଦୀପକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳୁ ବା ନମିଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାମ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଗାଁ'ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ରହିଛି । ଛୋଟବେଳୁ ସେ ପହଁରା ଶିଖିବା ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କାହାର ସହଯୋଗ ସେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ବିନା ସହାୟତାରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଫ୍ଲାଟ ହୋଇ ପଡି ରୁହନ୍ତି । ଯାହା ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ।"
"ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପାର କରିବ ବୋଲି କେହି କେବେ ଆକଳନ କରିନଥିବ । ଯାହା ସେ କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା । ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ଆମେ ବହିରେ ପଢିଛେ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ । କାରଣ ଜଣେ ପାରା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଭାବେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପହଁରିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଦୀପକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର