ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଜିତଙ୍କ କମାଲ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ
Odisha Wrestler Ajit Bhuyan: ଅଜିତଙ୍କ ବାପା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଜିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
Published : April 5, 2026 at 2:17 PM IST
KITG 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ। ବାପା ଦିନରାତି ଖଟି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜର ବୋଲି ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେହି ଅଭାବୀ ପରିବାରର ପୁଅ ଦେଶ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଛି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା (KITG 2026) ଅବସରରେ କୁସ୍ତି ମୈଦାନରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଜିତ ଭୁୟାଁ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।
ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ସଫଳତାର ସଂଘର୍ଷ
ଅଜିତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଲୁହ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ଓ ସେ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ମା’ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଜିତ ପୂରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଜିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବୀ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ବାଧା ସାଜିପାରି ନାହିଁ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଖୁସି ଖବର
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଅଜିତଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ। ପଦକ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଜିତ କୁହନ୍ତି, "ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଫଳ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି।"
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଲଟିଲା ସାହାରା
ଅଜିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏକାଡେମୀ (Odisha Sports Academy) ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ମାଗଣା କୋଚିଂ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ହିଁ ସେ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ପାଇଁ କୁସ୍ତି ଭଳି ଖେଳରେ ତାଲିମ ନେବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।
ଆଗକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ିବେ ଘର
ଅଜିତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ETV Bharat ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅଜିତ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି, ଭଲ ଖେଳି ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍କା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବି।"
ଆଜି ଅଜିତଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି।