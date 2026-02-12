ସଚିନ-ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ‘ଡାକ୍ତର’ ଏବେ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟର ମୁଖ୍ୟ: ଜାଣନ୍ତୁ ରୁଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁରେନଙ୍କ କାହାଣୀ
Published : February 12, 2026 at 4:36 PM IST
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ଓ ନାମିବ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ନାମିବ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁରେନ୍ (Rudi van Vuuren)। ଯିଏ କେବଳ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ।
ସଚିନ-ସେହୱାଗଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଉଟ୍
୨୦୦୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଘଟଣା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନାମିବ୍ୟା ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କରି ୧୫୨ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରୁଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁରେନ୍ଙ୍କ ବୋଲିଂରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ସଚିନ ନୁହଁନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରି ରୁଡି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଷ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ସେ ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ଏକାସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ
ରୁଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁରେନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅଜବ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ (୨୦୦୩) ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଖେଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ସେହି ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ସହ ରଗ୍ବୀ (Rugby) ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନାମିବ୍ୟା ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
ଖେଳାଳିରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି
୫୩ ବର୍ଷୀୟ ରୁଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି (President) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନାମିବ୍ୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଗ୍ ଗେନଗୋବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ରହି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଡି ଜଣେ ‘ମଲ୍ଟି-ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍’ ବ୍ୟକ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ନାମିବ୍ୟା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ‘ଡାକ୍ତର’ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଯିଏ ଦିନେ ସଚିନଙ୍କ ବେଲ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁବେଳେ ନାମିବ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ନାମିବ୍ୟା ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଦଳ, ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କ୍ରିକେଟ କୌଶଳ ଆଗରେ ଆଜି ନାମିବ୍ୟା ପାଇଁ ଜିତିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।