ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା, 6ରୁ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଂଖ୍ୟା

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ବଢିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2013 ସିଜିନ ଆରମ୍ଭରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲିଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ।

ଅମିତ ରୋହିଦାସ
ଅମିତ ରୋହିଦାସ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳିଙ୍ଗକୁ ଫେରିଛି ହକି ଫିଭର । ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଟିମ । ସିଜିନ ପରେ ସିଜିନ ସରିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅନେକ ତାରକା । ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି । ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ବଢିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2013 ମସିହାରେ ସିଜିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଲିଗ ଖେଳୁଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଫ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି 'ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର' ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି 6ରୁ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି:

13 ବର୍ଷ ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ମୋଟ 16 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ 166.7 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥିଲେ:

2013 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଷ୍ଟାନଲି ମିଞ୍ଜ, ଅରବିନ୍ଦ କୁଜୁର, ସୁଶାନ୍ତ ତିର୍କି, ସୁରେଶ ଟପ୍ପୋ ଏବଂ ବିରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ ଖେଳିଥିଲେ ।

ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହକି ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲିଗ୍‌ ପ୍ରଥମ ଥର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ବ ତାରକାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ନୁହଁ ବରଂ ବିଭନ୍ନ ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶା ହକି ଷ୍ଟାର୍ ଅମିତ ରୋହିଦାସ:

ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଓ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ହକିର ସେ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି ।

2013ରେ ଜଣେ ଯୁବ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ନିଜ କ୍ରୀଡା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ 2025-26ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନୀ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV BHARAT ODISHA)

6ରୁ 16 ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଠାତ ହୋଇନାହିଁ:

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହକି ଖେଳକୁ ବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକାଡେମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ହକିର ବିକାଶରେ ଅନେକ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ବକପ୍‌, ପ୍ରୋ ଲିଗ୍‌ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଛି ଓଡିଶା ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV BHARAT ODISHA)

ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସିମଡେଗା ବର୍ଡର ଗାଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହକି କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବୃତ୍ତିଗତ ପଥ ଏବଂ ପରିଚୟ । ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯଦି ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ହକି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି । ଏଚଆଇଏଲରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ଯତରେ ସହଯୋଗ କରିବ ।"

ହକି ଖେଳାଳି ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା କହିଛନ୍ତି, " ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ହକି ଖେଳନ୍ତୁ । "

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV BHARAT ODISHA)

ହକି ଖେଳାଳି ସୁଦିପ ଚିରମାକୋ କହିଛନ୍ତି, "ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଏହିଠାରୁ ପିଲା ବାହାରିବେ । ହକି ଏକାଡେମୀରେ ଯେତିକିବି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

