ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା, 6ରୁ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଂଖ୍ୟା
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ବଢିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2013 ସିଜିନ ଆରମ୍ଭରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲିଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ।
Published : January 22, 2026 at 5:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳିଙ୍ଗକୁ ଫେରିଛି ହକି ଫିଭର । ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଟିମ । ସିଜିନ ପରେ ସିଜିନ ସରିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅନେକ ତାରକା । ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି । ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ବଢିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2013 ମସିହାରେ ସିଜିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଲିଗ ଖେଳୁଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଫ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି 'ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର' ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି 6ରୁ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି:
13 ବର୍ଷ ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ମୋଟ 16 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ 166.7 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥିଲେ:
2013 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଷ୍ଟାନଲି ମିଞ୍ଜ, ଅରବିନ୍ଦ କୁଜୁର, ସୁଶାନ୍ତ ତିର୍କି, ସୁରେଶ ଟପ୍ପୋ ଏବଂ ବିରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଖେଳିଥିଲେ ।
ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହକି ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ବ ତାରକାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ନୁହଁ ବରଂ ବିଭନ୍ନ ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ହକି ଷ୍ଟାର୍ ଅମିତ ରୋହିଦାସ:
ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଓ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ହକିର ସେ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି ।
2013ରେ ଜଣେ ଯୁବ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ନିଜ କ୍ରୀଡା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ 2025-26ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନୀ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ।
6ରୁ 16 ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଠାତ ହୋଇନାହିଁ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହକି ଖେଳକୁ ବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକାଡେମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ହକିର ବିକାଶରେ ଅନେକ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ବକପ୍, ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଛି ଓଡିଶା ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସିମଡେଗା ବର୍ଡର ଗାଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହକି କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବୃତ୍ତିଗତ ପଥ ଏବଂ ପରିଚୟ । ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯଦି ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ହକି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି । ଏଚଆଇଏଲରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ଯତରେ ସହଯୋଗ କରିବ ।"
ହକି ଖେଳାଳି ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା କହିଛନ୍ତି, " ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ହକି ଖେଳନ୍ତୁ । "
ହକି ଖେଳାଳି ସୁଦିପ ଚିରମାକୋ କହିଛନ୍ତି, "ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଏହିଠାରୁ ପିଲା ବାହାରିବେ । ହକି ଏକାଡେମୀରେ ଯେତିକିବି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ।"
