ଖାଲି ପାଦରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ! ହକିରେ ଚମତ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସୁନେଲିତା
ଖାଲି ପାଦ ଓ ବାଉଁଶ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ! ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହକି ତାରକା ସୁନେଲିତା ଟୋପୋଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 24, 2026 at 2:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମିଡଫିଲ୍ଡର ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଏହି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନା ଝିଅ ସୁନେଲିତା। ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚୀନ୍କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ସଫଳତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ଚୀନ୍କୁ ହରାଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନେଲିତା। ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି।
ହକି ଖେଳାଳି ସୁନେଲିତା ଟୋପୋଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା। ଫାଇନାଲ୍ରେ ଚୀନ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର ମାହୋଲ ଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ସୁନେଲିତାଙ୍କ ଭୂମିକା
ନିଜର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ହେଉ କି ପ୍ରତିରକ୍ଷା (ଡିଫେନ୍ସ), ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ଜରିଆରେ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ସମେତ ସେ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଯୁବ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ସହ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗନେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା।
ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ କିଏ?
ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ପିଲାଦିନରୁ ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଭଲପାଇବା ବଢ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ହକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୭ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ସୁନେଲିତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହକି ଷ୍ଟିକଟିଏ କିଣିଦେଇ ପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ହକି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ।
ସୁନେଲିତା ଟୋପୋଙ୍କ ସଫଳତା
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (Asian Games 2026): ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ହକି ଦଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଖେଳାଳି ଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ (Hockey World Cup): ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସୁନେଲିତା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ: ସୁନେଲିତା ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି (୨୦୨୪) ଏବଂ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ (୨୦୨୩)ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଦଳଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁନେଲିତା ଟୋପୋଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୩୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର (ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ସୁନେଲିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ (KISS) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାରେ ସ୍ନାତକ (BA) ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି।