ETV Bharat / sports

୩୫ ଦିନରେ ୩ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍: ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦାମୀ ଉପହାର

Hardik Pandya Car Gifts: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଛନ୍ତି।

ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦାମୀ ଉପହାର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hardik Pandya Luxury Car Gifts, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଛନ୍ତି। କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ହେଡଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତି। ନିକଟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ମାତ୍ର ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନୁହେଁ

ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜର ଉଦାରତା ଦେଖାଇ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଷ୍ଟାଙ୍କୋଭିକ୍ ଏବଂ ପୁଅ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ‘ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର’ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜଣେ ଭଲ ବାପା ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇ ପୁଅ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ନିଜ ପାଇଁ ୧୨ କୋଟିର ଫେରାରୀ

ପରିବାର ପରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ଏକ ଦାମୀ ଫେରାରୀ (12Cilindri) କିଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁପରକାର୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୫୦ କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜର ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଗିଫ୍ଟ

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ମହିକାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧.୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ‘ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ V-କ୍ଲାସ୍’ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ MPV ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି।

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ

ନିଜ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ସେ ଜଣ ପିଛା ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କରିଥିବା ଏହି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଭାବେ ଉଭା କରିଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କାର୍ କଲେକ୍ସନ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଫାଣ୍ଟମ, ଲ୍ୟାମ୍ବୋରଗିନି ହୁରାକାନ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଭଳି ଅନେକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ରହିଛି।

ଆଇପିଏଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବା। ୨୦୨୫ ସିଜନରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଓ ୫/୩୬ ର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦଳର ୧୩ ବର୍ଷର "ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା (jinx)" ରେକର୍ଡର ବିରାମ ଲାଗିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

PSLରେ ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ବିବାଦ; ଫସିଲେ ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି!

IPL 2026: କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ରୋହିତ; ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

TAGGED:

HARDIK PANDYA LUXURY CAR GIFTS
HARDIK PANDYA CAR GIFT MAHIEKA
IPL 2026
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
HARDIK PANDYA LAVISH GIFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.