Jayanti Behera: ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 'ସୁନା ଝିଅ'; ବାହାଘର ପରେ ବି ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି

Para Athlete Jayanti Behera: ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କେବେ ବି ସଫଳତା ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେନା, ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତିୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Published : March 22, 2026 at 5:16 PM IST

Jayanti Behera Bags Gold, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କେବେ ବି ସଫଳତା ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେନା, ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତିୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା। ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ନିକଟରେ ଭଦ୍ରକର ବୋହୂ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାହାଘରର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣିଥରେ ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ପାରା ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୟନ୍ତୀ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ଜୟନ୍ତୀ

ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ T47 ବର୍ଗର ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ମାତ୍ର ୧୩.୧୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର 'ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ'ରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ଜୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଚୁଲି ନିଆଁରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ

ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚୁଲି ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା। ୨୦୧୨ରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ।

ନିଜ ସଂଘର୍ଷର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୨ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିଲେ। ୨୦୧୭ ପରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ (OMC)ରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ- ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମନୱେଲ୍ଥ, ଏସିଆନ ଓ ଅଲମ୍ପିକ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବି।"

ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ

ସାଧାରଣତଃ ବାହାଘର ପରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ଥମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଓଲଟା ହୋଇଛି। ବାହାଘରର ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ନୂଆ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଝିଅ ଥିଲା ବେଳେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁଘରେ କହିଲେ- 'ତୁମେ ତୁମ ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରିଯାଅ', ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି।"

ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଓ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ

୨୦୧୬ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସଫଳତା ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା:

  • ଜାତୀୟ ସ୍ତର: ୪୩ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।
  • ଅନ୍ତର୍ଜାତିୟ: ଚାଇନା ଓପନ୍, ୟୁଥ୍ ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ।
  • ନୂଆ ଆଶା: ଆଗକୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ, କମନୱେଲଥ ଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କଙ୍କ କୋଚ୍ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟନ୍ତୀକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛି। ୨୦୧୨ରୁ ମୁଁ ତାକୁ କୋଚିଂ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ (OMC) ରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ଜୟନ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

