ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍: ଲନ୍ ବଲ୍‌ରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଟେଲର ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ରାଜେଶ୍ୱରୀ

Rajeshwari Seth: ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟେଲର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେଠ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଲନ୍ ବଲ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

ଲନ୍ ବଲ୍ ମଇଦାନରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
Published : March 23, 2026 at 3:01 PM IST

Rajeshwari Seth Incredible Journey, ବଲାଙ୍ଗୀର: କଥାରେ ଅଛି, "ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ"। ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେଠ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟେଲର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଲନ୍ ବଲ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୫ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଲନ୍ ବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।

ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖେଳ

ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛର କାହାଣୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନର କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷେ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସେ ନିଜ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି 'ଲନ୍ ବଲ୍' ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏପରି ନିଶା ଘାରିଲା ଯେ, ସେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଏକାଗ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

କ'ଣ ଏହି ଲନ୍ ବଲ୍ ଖେଳ?

ଏହି ଖେଳ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଖେଳ ଥିଲା। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆମେରିକାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। କ୍ରମେ ଏହାକୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସଂଘର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଖେଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଓ ତାଙ୍କ କୋଚ୍?

ନିଜ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ କୋଚ୍ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସୁନା ଜିତିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗକୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି।"

ଅନ୍ୟପଟେ କୋଚ୍ କୈଳାଶ ମାଝୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୩ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଲନ୍ ବଲ୍ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁମିତ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଲିମ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଲନ୍ ବଲ୍ ମଇଦାନରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୋଚ୍ କୈଳାଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଆଣିବେ।"

ପରିବାର ଓ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ

ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ମଧୁସୂଦନ ସେଠ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ସେ କେବଳ ଆମ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।"

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରବ ଶିବାଜୀ ଇସଲୱାର ନିଜେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ସାରା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)

ପଦକର ଲମ୍ବା ତାଲିକା

ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି:

  • ୨୦୨୩: ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଗୁଆହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ।
  • ୩୭ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (ଗୋଆ): ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର।
  • ୨୦୨୪ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।
  • ୩୮ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ।

ଲନ ବଲ୍ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁମିତ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଆମେ ୨୦୧୭ରୁ ଲନ ବଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଟ୍‌ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସାମ ପଠାଇଥିଲୁ। ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ହୋଇପାରିଲା। ଏବେ ଆମ ଖେଳାଳି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ।"

ଟେଲର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଦେଶର ଗର୍ବ (ETV Bharat)

ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ନିଜ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପରିବାର ଓ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦେଇ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କୁହନ୍ତି, "ମୋ ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟେଲର, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗକୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଟେକ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି।"

ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେଠଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ, ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବି ଶିଖର ଅପହଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ଲନ୍ ବଲ୍ ପରି ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଖେଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଝିଅ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ।

