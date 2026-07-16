ମେସିଙ୍କ କୋଳରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍; ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍ଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା!
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୧୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Published : July 16, 2026 at 3:37 PM IST
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦଳ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସାମ୍ନା ସ୍ପେନ ସହ ହେବ। ସ୍ପେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୧୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏକ ବାଥ୍ଟବ୍ରେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଗାଧୋଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ବାଥ୍ଟବ୍ରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେନ୍ର ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍। ଏହି ଫଟୋ ସେହି ସମୟର, ଯେତେବେଳେ ୟମାଲ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫ ମାସ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମେସିଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ ଥିଲା। ୨୦୨୪ ୟୁରୋ କପ୍ ସମୟରେ ୟମାଲ୍ଙ୍କ ପିତା ଏହି ଫଟୋକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
Lionel Messi once held a baby Lamine Yamal for a charity photoshoot.— Front Office Sports (@FOS) July 15, 2026
19 years later, the two will play against each other in the World Cup final. pic.twitter.com/1o5MSOMdEs
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍ଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (AP) ପାଇଁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜୋନ୍ ମୋନଫୋର୍ଟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଚାରିଟି (ଦାନ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ୟୁନିସେଫ୍ (UNICEF) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ‘ଡାଏରିଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ମିଳିତ ଭାବେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋସୁଟ୍ରେ ବାର୍ସିଲୋନା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପରିବାରକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୋନଫୋର୍ଟ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, 'ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ୟୁନିସେଫ୍ ମାତାରୋ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ରୋକା ଫୋଣ୍ଡାରେ ଏକ ଡ୍ର’ (ଲଟେରୀ) କରିଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପ ନାଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାର୍ସିଲୋନାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ୟମାଲ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଡ୍ର’ ଜିତିଥିଲେ। ମେସି ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ (introvert) ଏବଂ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ଲକର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟବ୍ରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗାଧୋଇଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟିକୁ କିଭଳି ଧରିବାକୁ ହେବ।'
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ସ୍ପେନ୍ର କ୍ଲବ୍ ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୦ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍ ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
🎥 | Lamine Yamal reacting to his iconic photo with Lionel Messi in the bathtub when he was just a baby. 😆— Lamine Yamal Xtraa (@Yamal_Xtraa) July 14, 2026
🚨🎙️| Lamine: " i wish i could face him in a final." pic.twitter.com/ivGPhNAEal
ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର୍ ନେମାର୍ ଜୁନିଅର୍ଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି। ନେମାର୍ ମଧ୍ୟ ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ୟମାଲ୍ ଏକ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ- 'ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ନେମାର୍ ଜୁନିଅର୍, କିନ୍ତୁ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଖେଳାଳି।'
ସ୍ପେନ୍ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଭରମାର୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ୟମାଲ୍ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ୟମାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ୟୁରୋ କପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଲେଭେନ୍ (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶ) ର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ପେନ୍ ସେହି ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।