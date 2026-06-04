ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ଖେଳାଳି ସବାଲେଙ୍କା, ଟେନିସ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଦେଲେ ସଙ୍କେତ!
ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : June 4, 2026 at 10:26 AM IST
French Open, ପ୍ୟାରିସ୍: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟାଇଟଲର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ତଥା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚକିତ କଲାଭଳି ପରାଜୟ ପରେ ବେଲାରୁଷର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଋଷର ଡାଏନା ଶ୍ନାଇଡର୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ୩-୬, ୭-୫, ୬-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଲା ଗ୍ୟାରୋ (ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍) ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ସବାଲେଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭୁଲ୍ କରି ଚାଲିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସବାଲେଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଭାବନା ବାକି ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏବେ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ହେଉଛି।'
" she played great"— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
sabalenka's post-match interview following her loss against shnaider.#RolandGarros pic.twitter.com/po1saL6q0t
ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆପଣ ସେହି ରେଜ୍ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପାରିବେ? ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସେଠାରେ ବିତାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହୋଇପାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ନ ମିଳିପାରେ।'
ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ, ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରାଜୟ ପରେ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲୁଟିଏ ଟୁର୍ର ନଜର ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାସ୍-କୋର୍ଟ ସିଜନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ୨୯ ଜୁନ୍ରୁ ୱିମ୍ବଲଡନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
SHNAIDER STUNS THE WORLD NO.1 SABALENKA 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/EOtwIvEvlM— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦୁଇ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଥର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିସାରିଥିବା ସବାଲେଙ୍କା ୱିମ୍ବଲଡନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ୟାରିସ୍ ପରାଜୟର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।