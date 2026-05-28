JANNIK SINNER DEFEATED BY JUAN MANUEL CERUNDOLO
ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଗଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳି ସିନର୍
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 8:28 PM IST

French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଟେନିସ୍ ଜଗତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ତଥା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳି ଇଟାଲୀର ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୬୪)ରେ ହିଁ ହାରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଲେ କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ସିନରଙ୍କୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଖେଳାଳି ଜୁଆନ୍ ମାନୁଏଲ୍ ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛନ୍ତି।

୫ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମୁକାବିଲା

ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାକୁ ୩-୬, ୭-୬, ୬-୪, ୩-୬, ୬-୨ ରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ୟାନିକ୍ ସିନରଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।

ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସେଟ୍‌ରେ ସିନର୍ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ସେଟ୍‌କୁ ୩-୬, ୨-୬ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସିନର୍‌ଙ୍କର ଏହିଭଳି ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଦେଖୁ ୫-୧ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ସିନର୍‌ଙ୍କ ବିଜୟ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ପରି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିନର୍ ହଠାତ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରମାଗତ ୧୫ଟି ପଏଣ୍ଟ ହରାଇ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ପିଠିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଯାହା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଆଘାତ ପରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରାଜୟ

ସିନରଙ୍କ ଆଘାତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସିନର୍‌ଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ମିଳିବା ବଦଳରେ ଅମ୍ପାୟାର ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବ୍ରଡ୍‌କାଷ୍ଟ୍‌ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିନର୍ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ଟାଇମ୍‌ଆଉଟ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି? ଏହା ଉପରେ ଅମ୍ପାୟାର ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସିନର୍ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ (ଜଳାଭାବ)ର ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ଟାଇମ୍‌ଆଉଟ୍‌ର ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଟାଇମ୍‌ଆଉଟ୍‌ରୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିନର୍‌ଙ୍କ କଷ୍ଟ କମିନଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଏହି ଖେଳାଳି ଜବରଦସ୍ତ ମନୋବଳ ଦେଖାଇ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ସେଟ୍ ଜିତି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଶେଷରେ ସେରୁଣ୍ଡୋଲୋ ୩-୬, ୨-୬, ୭-୫, ୬-୧, ୬-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ଏକଦା ସହଜ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ସିନର୍‌ଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, ବରଂ ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ପରାଜୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ସଫର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା।

