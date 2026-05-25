ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନିଶେଷ
French Open: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Published : May 25, 2026 at 3:28 PM IST
French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୭ମ ସୀଡ୍ ଆମେରିକାର ଟେଲର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ମୁକାବିଲା ନିଶେଷ ବସାବରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ନିଶେଷଙ୍କୁ ୱାଇଲ୍ଡକାର୍ଡ ଜରିଆରେ ବର୍ଷର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ୭-୬, ୭-୬, ୬-୭, ୬-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ନିଶେଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଖେଳାଳି ସ୍ଥିର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଶେଭଚେଙ୍କୋ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ ମିଶେଲସେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହ ରହିଛି ନିଶେଷ ବସାବରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ନିଶେଷ ବସାବରେଡ୍ଡୀ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ସହ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ନ୍ୟୁପୋର୍ଟ ବିଚ୍ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ମୁରଲୀକୃଷ୍ଣ ବସାବରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ମାତା ସାଈ ପ୍ରସନ୍ନା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋରରୁ ଆମେରିକା ଯାଇ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମାନ୍ୟତାରେ ୧୫୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶେଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
HUGE win for Nishesh Basavareddy against Taylor Fritz 🇺🇸#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୱେରେଭ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର କ୍ଲେ କୋର୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଖେଳାଳି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବୋଞ୍ଜିଙ୍କୁ ୬-୩, ୬-୪, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲା ୨ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ୍ର କ୍ଲେ କୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ସଫଳତା ମିଳିଆସୁଛି। ନିଜର ଶେଷ ୫ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଫାଇନାଲ୍, ୩ଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଜଣକ ୨୦୧୭ ମସିହା ପରଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୨୧ତମ ସୀଡ୍ ଆଲେଜାନ୍ଦ୍ରୋ ଡେଭିଡୋଭିଚ୍ ଫୋକିନା ଦୁଇ-ଏକ ସେଟ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦାମିର ଜୁମହରଙ୍କୁ ୬-୭, ୬-୩, ୨-୬, ୭-୫, ୬-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ପେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଏବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଥିଆଗୋ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ତିରାନ୍ତେଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସେହିପରି ୧୩ତମ ସୀଡ୍ କ୍ୟାରେନ୍ ଖାଚାନୋଭ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପ୍ରବେଶକାରୀ ଆର୍ଥର ଗେୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୬-୩, ୭-୬, ୬-୦ ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମାର୍କୋ ଟ୍ରୁଙ୍ଗେଲ୍ଲିତିଙ୍କ ସହ ହେବ।