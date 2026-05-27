ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବନିଲେ କୁଆମେ!
Published : May 27, 2026 at 5:02 PM IST
French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ୨୦୨୬ ରେ ୱାଇଲ୍ଡକାର୍ଡ ଜରିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ୧୭ ବର୍ଷୀୟ କିଶୋର ମୋୟସେ କୁଆମେ (Moise Kouame) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ଫରାସୀ ଷ୍ଟାର୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂର୍ବତନ ୟୁଏସ୍ ଓପନ ଚାମ୍ପିଅନ ମାରୀନ ସିଲିଚ୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ମଞ୍ଚରେ ଚମତ୍କାର ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଫରାସୀ ଖେଳାଳି ସିଲିଚ୍ଙ୍କୁ ୭-୬(୪), ୬-୨, ୬-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ଉଲଟଫେର ଘଟାଇଛନ୍ତି। ରୋଲା ଗ୍ୟାରୋରେ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭରପୂର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟରେ କୁଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ୩୧୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୁଆମେ, ୨୦୦୮ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି, ଯିଏ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୋୟସେ କୁଆମେ ୧୯୯୧ ମସିହା ପରେ ରୋଲା ଗ୍ୟାରୋ (ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ) ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଫରାସୀ ଖେଳାଳିର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜୟ ପରେ କୁଆମେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ କରି କୁଆମେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏହା ସତରେ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ (ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ) ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସ୍କୋର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏହା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ କଣ ଆଶା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦଳ ଏବଂ ମୁଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି କୋର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖେଳିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯାହା ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।"
ଅନ୍ୟପଟେ କୋକୋ ଗଫ୍ ନିଜ ଦେଶର ଟେଲର ଟାଉନସେଣ୍ଡଙ୍କୁ ୬-୪, ୬-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ଗଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା ଏବଂ ଟାଉନସେଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗେମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଗଫ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ୧୨ଟି ଗେମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଟାଉନସେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗେମ୍ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। ଗଫ୍ କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।