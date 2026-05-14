ଫ୍ରାନ୍ସର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ସୋୟେଜ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ନୂଆ କୋଚ୍

ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ସୋୟେଜ୍ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 4:26 PM IST

India Junior Hockey New Coach, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ରାନ୍ସର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ସୋୟେଜ୍‌ଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ନୂଆ କୋଚ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଆର୍. ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର୍ ଗୋଲକିପର ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ମଦୁରୈରେ ଆୟୋଜିତ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ (FIH) ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ (ରିନ୍ୟୁ) କରିନାହିଁ।

ବିଦେଶୀ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀଜେଶ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ତିକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଜେଶ ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ଯେ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସୋୟେଜ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅପାର ଅନୁଭବ

ୟୁରୋପୀୟ ହକିର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଚ୍ ସୋୟେଜ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ୧୫ ବର୍ଷର କୋଚିଂ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ସେ ୧୯୫ ରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ୧୯୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯୫ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେନର କୋଚ୍ ରହିଥିଲେ। ସେ କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ପେନ୍ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେନର କୋଚ୍ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ।

ସ୍ପେନର କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦଳକୁ ୨୦୧୯ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦେଇଥିଲେ। ସୋୟେଜ୍‌ଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଦଳ ୨୦୨୫ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ସେ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହକି ମହାସଂଘର ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ (୨୦୧୬, ୨୦୨୦, ୨୦୨୪) ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୧୮, ୨୦୨୩) ରେ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଛଅଟି ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (୨୦୧୩, ୨୦୧୫, ୨୦୧୭, ୨୦୧୯, ୨୦୨୧, ୨୦୨୩) ରେ ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ରହିଥିଲେ। ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ରଣନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସୋୟେଜ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏପରି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ରଣନୈତିକ ସଂରଚନା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିରନ୍ତରତା ରହିଆସିଛି।

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବୟାନ

ସୋୟେଜ୍‌ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରରେ ସୋୟେଜ୍‌ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ତଥା ଦକ୍ଷତା ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ, କାରଣ ଆମେ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିଜନ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପୁଲ୍ ଏବଂ ଏପରି ଏକ କୋଚିଂ ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ସବ୍-ଜୁନିୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନିୟର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକସମାନ ରହିବ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଶିବିରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି, ଆମେ କୋଚିଂର ଦର୍ଶନ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବୁଝାମଣାରେ ନିରନ୍ତରତା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ।"

