ETV Bharat / sports

ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ପେନ-ଫ୍ରାନ୍ସ ମହାଲଢ଼େଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍

Spain vs France: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ପେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

FIFA World Cup 2026 Spain vs France Semifinal
ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ପେନ-ଫ୍ରାନ୍ସ ମହାଲଢ଼େଇ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ପେନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୨ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟିମର ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫୁଟବଲର ୨ଟି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାମିନ ୟାମାଲ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିଲିଆନ ଏମ୍ବାପେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକଦମ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ୧୪ ଜୁଲାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୩୦ ମିନିଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍

ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲର ମହାମେଳା ଡଲାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୧୪ ଜୁଲାଇ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଟିଭିରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?

ଭାରତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବନାମ ସ୍ପେନ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ Unite8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, ଏବଂ Unite8 Sports 2 HD)ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯିବ।

ଭାରତରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍?

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ରାଇଟ୍ସ ZEE ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ZEE5 ଆପ୍‌ରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

କିପରି ରହିଛି ଉଭୟ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଯାତ୍ରା

ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେନ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ସେନେଗାଲ, ଇରାକ ଏବଂ ନରୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ସ୍ୱିଡେନକୁ ୩-୦ ରେ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାରାଗୁଏକୁ ୧-୦ ରେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମରକ୍କୋକୁ ୨-୦ ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କେପ୍ ଭର୍ଡେ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିବା ପରେ ଏହି ଦଳ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ୪-୦ ରେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଉରୁଗୁଏକୁ ୧-୦ ରେ ହରାଇଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩-୦ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ସମପରି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବେଲଜିୟମକୁ ୨-୧ ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଦୁଇ ଦଳର ଯଦି ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ବରାବର ରହିଛି। ସ୍ପେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୮ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପେନ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଖାତାରେ ୧୩ଟି ବିଜୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର: ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରେଫରି ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ପରଲୋକ

କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SPAIN VS FRANCE
FRANCE VS SPAIN LIVE
ସ୍ପେନ ବନାମ ଫ୍ରାନ୍ସ
SPAIN VS FRANCE SEMIFINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.