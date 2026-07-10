FRA vs MAR: ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ; ମୋରୋକ୍କୋକୁ ୨-୦ରେ ହରାଇ ରଚିଲା ଇତିହାସ
FIFA 2026: ମୋରୋକ୍କୋ ଦଳକୁ ୨-୦ ଗୋଲ୍ ରେ ହରାଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : July 10, 2026 at 9:59 AM IST
France vs Morocco: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ନା ମୋରୋକ୍କୋ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ବୋଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ୨-୦ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ମୋରୋକ୍କୋର ଗୋଲକିପର ୟାସିନ୍ ବୋନୋ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ସେଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍
ଫ୍ରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ୬୦ତମ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିଲା। କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ ଏହି ଗୋଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆ କୂଳରେ ଡେସିରେ ଡୌଏଙ୍କଠାରୁ ପାସ୍ ପାଇବା ପରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋରୋକ୍କୋର ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମ୍ବାପ୍ପେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକ୍ ଲିଫ୍ଟ ନକରି ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡର ଇସା ଡିଓପ୍ଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
A third straight Semi-final secured for France. 🇫🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କ ଗୋଲ୍ ର ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟ୍ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ଟି ଉସମାନ ଡେମ୍ବେଲେ ଦେଇଥିଲେ। ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପାସ୍କୁ ଡେମ୍ବେଲେ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ମାରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ମୋରୋକ୍କୋର ଗୋଲକିପରଙ୍କ ହାତ ବଲ୍ରେ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମୋରୋକ୍କୋ ବିପକ୍ଷରେ ୨୨ଟି ଶଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ୯ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋରୋକ୍କୋର ୫ଟି ଶଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ଏରିଆ (ଅନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍) ଭିତରେ ଥିଲା।
Kylian Mbappe takes the honours as your Superior Player of the Match. 👑#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/5OqT7NYtEp— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୋଲ୍
୨୭ ବର୍ଷୀୟ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ୮ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୮ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ୨୦ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ମେସି ୨୧ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି।
Mbappé and Dembélé running the show 😮💨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vBy4x8r40C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
ଫ୍ରାନ୍ସ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦଳ ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ (୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଥର ଏବଂ ୧୯୮୨ ରୁ ୧୯୯୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଥର) ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ (୧୯୯୪ ରୁ ୨୦୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଥର) ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦେଶ ପାଲଟିଛି।