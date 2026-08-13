ETV Bharat / sports

'ଗମ୍ଭୀର ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ...', ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କ'ଣ କହିଗଲେ ହରଭଜନ

Harbhajan Singh: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

Harbhajan Singh on Gautam Gambhir
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ହରଭଜନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Harbhajan on Gambhir: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ‘କଟୁ ସତ୍ୟ କହିବା’ ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ପିଟିଆଇ (PTI)କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ପଡ୍‌କାଷ୍ଟରେ ହରଭଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ଦାଜ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହଜ କରିପାରେ।

ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ରହି ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା।

ହରଭଜନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଗୌତମଙ୍କୁ ଏତେ ସମାଲୋଚନା କାହିଁକି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ଏହି କଥା କେବେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ, ସେ ନିଜ ସମୟର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭରପୂର ଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଦଳକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲେ।"

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ସପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ହରଭଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଗୌତମ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଗୌତମ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କଟୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ସତକୁ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ କହିବାର ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଟିକେ କଠୋର ମଣିଷ।"

ହରଭଜନ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ (ଗମ୍ଭୀର) ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କୁ ପରାଜୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳେ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ମଞ୍ଜୁର ହେବ ନାହିଁ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହରଭଜନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିସର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ଅମିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୁନାଫ୍ ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବାମହାତୀ ବୋଲର ହେଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ

ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ! BCCI ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା ACB

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

HARBHAJAN SINGH ON GAUTAM GAMBHIR
GAUTAM GAMBHIR
TEAM INDIA HEAD COACH
ହରଭଜନ ସିଂ
HARBHAJAN SINGH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.