ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ

Sarfaraz Ahmed Retires: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଅତି ସଫଳ ତଥା ଲଢୁଆ ଅଧିନାୟକ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଏ-ବାଏ କହିଛନ୍ତି।

Sarfaraz Ahmed Quits International Cricket
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 15, 2026 at 4:18 PM IST

Updated : March 15, 2026 at 4:33 PM IST

Sarfaraz Ahmed Retires, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଅତି ସଫଳ ତଥା ଲଢୁଆ ଅଧିନାୟକ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଏ-ବାଏ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମଇଦାନରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବା ପରେ, ସେ ନିଜର ଏହି ଲମ୍ବା କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି।

୨୦୧୭ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ନାୟକ

ସରଫରାଜଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ମନେପଡ଼େ ୨୦୧୭ ମସିହାର ସେହି ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ୧୮୦ ରନରେ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ଉଭୟ ଜୁନିୟର (୨୦୦୬ U-19 ବିଶ୍ୱକପ୍) ଏବଂ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି।

ସରଫରାଜଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର:

  • ଡେବ୍ୟୁ: ୨୦୦୭ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ (ଜୟପୁର)।
  • ମ୍ୟାଚ୍: ୫୪ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୧୭ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୬୧ଟି ଟି-୨୦।
  • ରନ୍: ସମୁଦାୟ ୬,୧୬୪ ରନ୍ (୬ଟି ଶତକ ଓ ୩୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ)।
  • ୱିକେଟକିପିଂ: ୩୧୫ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୫୬ଟି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ।

ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ୧୯ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର୍ (୨୦୦୭-୨୦୨୬) ରହିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଇଟି ଆଇସିସି (ICC) ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସରଫରାଜ ୨୦୦୬ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୭ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜତିଥିଲେ। ଜଣେ ସାହସୀ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ସେ ୨୩୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୬,୧୬୪ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୩୭୧ଟି ଶିକାର (dismissals) କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ୧୧ଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନମ୍ବର ୧ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ସେ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଗଡ଼ଫାଦର୍

କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜିର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବାବର ଆଜମ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାସନ ଅଲି ଏବଂ ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭରପୂର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ମାନଜନକ 'ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଖେଳିବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍।"

ସରଫରାଜ ଆଗମୀ ପ୍ଲାନ୍?

୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ସରଫରାଜ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସରଫରାଜଙ୍କୁ ଏକ କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।

୨୦୧୮ରେ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ 'ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପରଫରମାନ୍ସ' ପାଇଥିବା ସରଫରାଜଙ୍କ ଏହି ବିଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୪୯ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା କ୍ରିକେଟର ଏହି 'ବେଷ୍ଟ' ଫର୍ମାଟ୍?

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅଜବ ରନ୍-ଆଉଟ୍‌: ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲା ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ

'ICC ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି'- ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ

Last Updated : March 15, 2026 at 4:33 PM IST

