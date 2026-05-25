ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଜୀବନ

କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ତାରକାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

SL Akshay Death
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନିଧନ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 1:08 PM IST

SL Akshay Death, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ କ୍ରିକେଟର ଏସ୍ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ରବିବାର ଦିନ ହୃଦଘାତ (ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍) ଯୋଗୁଁ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ (ଲୋକାଲ୍) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶିଭାମୋଗାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପକ୍ଷରୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ମହାରାଜା ଟ୍ରଫି କେଏସସିଏ ଟି-୨୦' ନାମରେ ଜଣାଯାଏ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଷୟ କେ.ଆର୍ ପୁରମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଥର୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଏବାବଦରେ ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ତାରକାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଡୋଡ୍ଡା ଗଣେଶ ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏସଏଲ୍ ଅକ୍ଷୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦିନରୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ଏକ ଡିଭିଜନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।'

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୋର ଏହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ, ଯିଏ ୨୦୧୧/୧୨ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ଖେଳି ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।'

କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (KSCA) ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମନେ ପକାଇଛି। କେଏସସିଏ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି, 'ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରରେ ଗୌରବର ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଖେଳ ଜୀବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କ୍ରିକେଟର ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜୁନିଅର ସ୍ତରର ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ସେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।'

ଏସଏଲ୍ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର

ଏସଏଲ୍ ଅକ୍ଷୟ ୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୧୩ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ୬ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍), ୩ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ (List-A) ଏବଂ ୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୮୯ ରନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ସହ ୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

