ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର

L Sivaramakrishnan: ନିଜର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କ ୧୭ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନର ସେହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 3:28 PM IST

L Sivaramakrishnan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ସଫଳ ତଥା ପ୍ରତିଭାବାନ ସ୍ପିନର ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବେଶ୍ ନାଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚମକପ୍ରଦ କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ନିକଟରେ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସମୟର ସେହି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଜାତିଆଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ଜନ୍ମଦିନର ସେହି ଲୁହଭରା ସ୍ମୃତି

ନିଜର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କ ୧୭ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନର ସେହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ଖେଳାଳି ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ, 'ହେ ସନି, ଆପଣ ଏହି କଳା ପୁଅ ପାଇଁ ପୂରା ଠିକ୍ ରଙ୍ଗର କେକ୍ ମଗାଇଛ, ଏକଦମ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍!'"

ଏହି କଥାଟି ତାଙ୍କ କୋମଳ ମନକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଅପମାନ ସହି ନପାରି ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟିଥିଲେ।

୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସହିଥିଲେ ଅପମାନ

ଅପମାନର ଏହି ସିଲସିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେପକରେ ଜଣେ ନେଟ୍ ବୋଲର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ 'ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍' ଭାବି ନିଜ ଜୋତା ସଫା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ବୋଲି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ପିଲା ଭାବେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆସୁଥିଲା କଟାକ୍ଷ

କେବଳ ଜାତୀୟ ଦଳ ନୁହେଁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍‌ରେ ଖେଳିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ "କରୁପ୍ପା" (ତାମିଲ ଭାଷାରେ କଳା) ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ "କାଳିଆ, ତେରା କ୍ୟା ହୋଗା" କହି ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଏକ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, କାହାର ପ୍ରତିଭାକୁ ତାର ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଜାତି ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଖେଳରେ କେବଳ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ମାନ ହେବା ଉଚିତ୍।

