ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ଓଡିଆ ପୁଅଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ନୂଆ ସିଲେକ୍ଟର । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରମେଶ ପାଓ୍ୱାର । ପ୍ୟାନେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡିଆ କ୍ରିକେଟର ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ।
Published : October 19, 2026 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ବଡ ଘୋଷଣା । ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରମେଶ ପାଓ୍ୱାର । ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମର ମୁଖ୍ୟ । ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ତେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ-
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ପଦ ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି ବିସିସିଆଇ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ୍ ଓଝା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟର ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସିଲେକ୍ଟର ପ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ରମେଶ ପାଓ୍ୱାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ୟାନେଲରେ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଆରପି ସିଂହ, ଅଜୟ ରତ୍ରା ଏବଂ ରମେଶ ପାୱାର ।
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଭାରତ ପାଇଁ ୨୪ଟି ଟେଷ୍ଟ୍, ୧୮ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୬ଟି ଟି୨୦ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କମିଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରମେଶ ପାୱାର ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୭ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୩୧ଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ ୪୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବୋର୍ଡ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ଥିବଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ସେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବେଦନ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ସହଜ ହୋଇଥିଲା । ବିସିସିଆଇରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ ।
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଓଝା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ବାକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦାବିଦାରୀ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଥିଲା । ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ରମେଶ ପୋୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ସିନିୟର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଗରକର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ବିସିସିଆଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମିଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର