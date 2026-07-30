ETV Bharat / sports

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- "Cape 278 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିଥିବା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।"

Ajinkya Rahane Retirement
ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ajinkya Rahane Retirement: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରହାଣେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ରହାଣେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- "Cape 278 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିଥିବା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।"

ଭିଡିଓରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସେ, ଆମକୁ କେବଳ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସର୍ବଦା ଟାଇମିଂ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛି। ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସହିତ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।"

ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହି ରହାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଡୋମ୍ବିଭଲିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସେହି ଛୋଟ ପିଲାର ଦିନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଏହି ଖେଳକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଇନିଂସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗରେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା- ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିବା। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମାନିଆସିଛି: ନିଜ ଦେଶ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ସର୍ବଦା ନିଜଠାରୁ ଉପରେ ରଖିବା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ଓ ସାଧୁତାର ସହ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିଛି ଏବଂ ମୋର ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳକୁ ନେଇ ମନ ସଫା ଥାଏ, ତେବେ ଖେଳ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ।"

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପଦାର୍ପଣକୁ ମନେ ପକାଇ ରହାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କଲି, ସେବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଏବଂ ବିଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଖେଳ ସହିତ ମୋର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହି ଖେଳରୁ ଶିଖିଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସେହି ଖେଳକୁ କିଛି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯିଏ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି।"

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର

୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ୨୦୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୪୨ଟି ଶତକ ସହାୟତାରେ ୧୪,୨୦୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟର ୧୯୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୬,୮୫୩ ରନ୍ ଏବଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ୩୦୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭,୯୬୮ ରନ୍ ବାହାରିଛି। ଆଇପିଏଲରେ ରହାଣେ କେକେଆର୍‌ ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍‌, ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂର ଟପ୍-୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ୍ ନମ୍ୱର-ୱାନ୍

TAGGED:

AJINKYA RAHANE RETIREMENT
AJINKYA RAHANE CARRIER
FORMER INDIA CAPTAIN RETIRES
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ
AJINKYA RAHANE RETIRES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.