'ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି...': ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ପିନର
ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ପିନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ହିସାବରେ ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ନାହିଁ।
Published : September 20, 2026 at 5:14 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବୈଭବ କ'ଣ କେବଳ ଟି20 ଷ୍ଟାର୍ ନା ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ପିନର ମଣ୍ଟି ପନେସର ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ପାଖେ ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ନାହିଁ: ମଣ୍ଟି ପନେସର
ମଣ୍ଟି ପନେସରଙ୍କ ମତରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ବଳରେ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ (ଟି20, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ) ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପନେସର ଏକ ପଡ୍କାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପନେସରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି20 ଉଭୟ ଫର୍ମାଟ୍ର ଶୀର୍ଷ-10 ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପନେସର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ହିସାବରେ ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ନାହିଁ।
No technique for Tests? Monty Panesar vs Michael Clarke on Vaibhav Sooryavanshi playing all formats.— Cricket Hub (@Anurag9793) September 20, 2026
Monty Panesar said:
"I can’t see Sooryavanshi transitioning to Test cricket. Harry Brook is the only one right now who’s in the top 10 in Tests and T20Is. But I just don’t think… pic.twitter.com/hFiZrwiyQD
ବୈଭବଙ୍କ କିପରି ରହିଛି ରେକର୍ଡ
ବୈଭବଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଟି20 ରେ ବୈଭବଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ମନେହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 216.32 ର ତୁଫାନୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 43 ଆଭରେଜରେ ୧୬୭୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଆକଳନ ଟିକେ ଫିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ସେ 17ଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 23.47 ହାରରେ 399 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ ପନେସରଙ୍କ ଏହି ଦାବି ସହ ଆଦୌ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ମତରେ ବୈଭବଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଓ ସେ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳିମାନେ ଟି20 ର ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ରହିଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବୈଭବ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଯେ ସେ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଦରକାର।