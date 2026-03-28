IPL vs PSL: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା; ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏସଏଲ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଭାଷ୍ୟକାର
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
Published : March 28, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 7:41 PM IST
IPL vs PSL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଖେଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳାଳି ଓ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ପାଇଁ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର କରାଳ ରୂପ
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଲାହୋରର ଐତିହାସିକ ଗଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲାହୋର କ୍ୟାଲାଣ୍ଡର୍ସ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଲାହୋର ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୬୯ ରନରେ ଜିତିନେଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜଣେ ବି ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ, ସରକାର ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ତୈଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପିଏସଏଲ୍ର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ କି ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
IPL ପାଇଁ PSL ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନାକଭୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳ ଛାଡି଼ବା। ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ଓ ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ ଚଳିତ ପିଏସ୍ଏଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆଇପିଏଲକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାୱେର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଚୟନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସରୁ ଡାକରା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ମଧ୍ୟ ଲାହୋର କଲନ୍ଦର୍ସର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଟା ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ସ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
ଏହି ସବୁ ଘଟଣାରେ ମୋହସିନ ନାକଭୀ ଏତେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଅର୍ଥ ପାଇବେ, ସେଠାକୁ ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ଭାଷ୍ୟକାର ବି ଦେଲେ ଧୋକା
କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ଏବେ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଏସଏଲ୍ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ନିକ୍ ନାଇଟ୍ ପିଏସଏଲ୍ ଭାଷ୍ୟକାର ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପରେ ସେ ମଝିରୁ ଲିଗ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏହି ଅସହାୟ ସ୍ଥିତି ସୂଚାଉଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଅଧିକ। ନାକଭୀ ଯେତେ ଧମକ ଦେଲେ ବି, ବିନା ଅର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗଳିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ।