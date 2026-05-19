ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଦୁଇଟି କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାନ ତାରକା ମାଇକ ସ୍ମିଥଙ୍କ ପରଲୋକ
ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ମାଇକ ସ୍ମିଥଙ୍କର ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : May 19, 2026 at 1:07 PM IST
MJK Smith Dies: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ମାଇକ ସ୍ମିଥଙ୍କର ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ୱାରୱିକଶାୟର କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ରଗ୍ବୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ମାଇକ ସ୍ମିଥ ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ରଗ୍ବୀ ୟୁନିଅନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇସିସି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ମାଇକ ସ୍ମିଥ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୫୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ଷ ୧୯୫୮ ରୁ ୧୯୭୨ ମଧ୍ୟରେ ମାଇକ ୨୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ସ୍ମିଥ ୨,୨୭୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ୧୯୭୬ରେ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା।
Leicestershire CCC is deeply saddened by the passing of Michael John Knight Smith, best known as M. J. K. Smith.— Leicestershire CCC 🦊 (@leicsccc) May 18, 2026
Michael captained the England cricket team in 25 Test matches and was both a remarkable cricketer and rugby union player. Born on 30 June 1933 in Westcotes,… pic.twitter.com/sp3xctMekW
ୱାରୱିକଶାୟର ମାଇକ ସ୍ମିଥଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଗ୍ଲାମରଗନ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚର ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, 'ୱାରୱିକଶାୟର କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ "ବେୟାର୍ସ"ର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଏମଜେକେ ସ୍ମିଥଙ୍କର ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ଖବର ଶୁଣି ଗଭୀର ମର୍ମାହତ।'
ବର୍ଷ ୧୯୫୭ ରୁ ୧୯୬୭ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମିଥ ୱାରୱିକଶାୟରର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କାଉଣ୍ଟି କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ୬୩୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩୯,୮୩୨ ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ ରନ କରିଥିଲେ। ୱାରୱିକଶାୟର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମିଥ ୧୯୫୧ ରୁ ୧୯୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିସେଷ୍ଟରଶାୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ମିଥଙ୍କ ନାମରେ ୩୧୦୬ ରନ ରହିଛି।
" his contribution to the game will not be forgotten.”
the ecb is saddened by the death of former england captain mike ‘mjk’ smith, aged 92.<="" p>— england and wales cricket board (@ecb_cricket) May 18, 2026
ବର୍ଷ ୧୯୫୮ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓପନର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ୧୯୫୯ରେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡଠାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୧୯୬୩-୬୪ରେ ଟେଡ୍ ଡେକ୍ସଟର ଏବଂ କଲିନ କାଉଡ୍ରେଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।