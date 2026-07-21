ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ
ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତଥା ଜାତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କୋଚ୍ କେଭିନ୍ କିଗନ୍ଙ୍କର ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : July 21, 2026 at 10:15 AM IST
Kevin Keegan Death: ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତଥା ଜାତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କୋଚ୍ କେଭିନ୍ କିଗନ୍ଙ୍କର ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଥରର ବେଲନ୍ ଡି’ଓର୍ ବିଜେତା ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କିଗନ୍ କ୍ୟାନସର ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଏହି ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ। କିଗନ୍ଙ୍କ ନିଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କ୍ଲବ୍ ନ୍ୟୁକ୍ୟାସଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଇଛି। କ୍ଲବ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ୟୁରୋପୀୟ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହେଉଥିଲେ୧୯୭୦ ଦଶକରେ କିଗନ୍ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ୟୁରୋପୀୟ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେହି ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେଲନ୍ ଡି'ଓର୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ନିଜର ଚମତ୍କାର ଚପଳତା, ଗୋଲ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
We are incredibly saddened by the news that Kevin Keegan OBE has passed away.— England (@England) July 20, 2026
Kevin earned 63 international caps and scored 21 goals between 1972 and 1982, before managing the #ThreeLions from 1999 to 2000.
Our thoughts and condolences are with Kevin's family, friends and… pic.twitter.com/0KnE01CHN0
କିଗନ୍ ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇଂରେଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ଫୁଟବଲ୍ ଛାଡ଼ି ୟୁରୋପର କୌଣସି ବଡ଼ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ଲିଭରପୁଲ୍ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଜର୍ମାନୀର କ୍ଲବ୍ 'ହାମ୍ବର୍ଗ ଏସଭି' (Hamburger SV) ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ।
୨ ଥର ବେଲନ୍ ଡି'ଓର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ହାମ୍ବର୍ଗରେ ସେ ୧୯୭୮ ଏବଂ ୧୭୯ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ବେଲନ୍ ଡି'ଓର୍ ଜିତିଥିଲେ। ୧୯୭୯ରେ କ୍ଲବ୍କୁ ଜର୍ମାନ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ହାମ୍ବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ ଇତିହାସର ମହାନତମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଗନ୍ ୬୩ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୧ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
Rest in peace, Kevin Keegan ❤️ pic.twitter.com/iBKipxY6c2— Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026
ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରହିଥିଲେ
କିଗନ୍ ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ୧୯୯୨ ରୁ ୨୦୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କର କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ, କିଗନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ୟାସଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍କୁ ୧୯୯୫-୯୬ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସାରା ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୯ ରୁ ୨୦०० ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ୟୁରୋ ୨୦०० ରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
Kevin Keegan, 1951-2026 👑 pic.twitter.com/ce1Dtt5j4x— Newcastle United (@NUFC) July 20, 2026