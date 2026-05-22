ଧୋନିଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା? CSK ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ

Published : May 22, 2026 at 5:31 PM IST

MS Dhoni Scam IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼, କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍‌ରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'MS Dhoni Scam' ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କେ.ଏସ୍. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଧୋନିଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ବଜାୟ ରହିଥିଲା।

ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ କେ.ଏସ୍. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଏକାଭଳି କଥା ଦୋହରାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଯେ ଧୋନି ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଧୋନି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିପାରିବେ।"

ଗୁରୁବାର (୨୧ ମଇ) ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୋନି ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଦିଗ୍‌ଗଜ କ୍ରିକେଟର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଧୋନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ ଖେଳିବାର ନଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଏହି ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଚଳିତ ସଜିନ୍ ଆଇପିଏଲ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି। ୨୧ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନିଜର ଶେଷ 'କର ବା ମର' ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ହାତରୁ ୮୯ ରନ୍‌ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଦଳର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲା।

