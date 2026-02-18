ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି; ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳିବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍

ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Navneet Dhaliwal Retirement
ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ କାନାଡା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 3:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Navneet Dhaliwal Retirement: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବୁକ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାନାଡା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ନବନୀତ ଧାଲିୱାଲ।

୩୭ ବର୍ଷୀୟ ନବନୀତ ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତିମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।

କିଏ ଏହି ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ନବନୀତ ଧାଲିୱାଲ

୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବନୀତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାନାଡା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଧାଲିୱାଲ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ କାନାଡାର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର। ସେ ୪୮ ଟି-୨୦ରେ ୪୬ ଇନିଂସରେ ସେ ୩୨.୬୨ ହାରରେ ଏବଂ ୧୨୯.୨୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ୧୩୦୫ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ନବନୀତ ମଧ୍ଯ ୨୯ ଟି-୨୦ ଏବଂ ୪ଟି ଦିନିକିଆରେ କାନାଡାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ଦଳକୁ ୨୧ ଟି-୨୦ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪୪ ବଲ୍ ରୁ ୬୧ ରନ କରିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।

କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନବନୀତ ଧାଲିୱାଲ?

ନିଜ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନବନୀତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭଲ ରନ୍ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।"

ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୋଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ।

ନବନୀତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାନାଡା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିପାରିବେ କି?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs NED: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆଜି ହେବ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା? ଭାରତ-ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

୬୭ ବର୍ଷ ପରେ ସତ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ; ବେଙ୍ଗଲକୁ ହରାଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର

T20 World Cup 2026: ସୁପର-8 ରେ କେଉଁ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାର୍ଯ୍ଯସୂଚୀ

TAGGED:

NAVNEET DHALIWAL RETIREMENT
FORMER CANADA CAPTAIN
CRICKET RETIREMENT
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
NAVNEET DHALIWAL RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.