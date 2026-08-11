ETV Bharat / sports

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ; ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ବିସିସିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି।

Sourav Ganguly death threat
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମିଳିଲା ଧମକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sourav Ganguly death threat: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ବିସିସିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଦାଦା'ଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଆପତ୍ତିଜନକ ଲେଖା ଥିବା ଚିଠି ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଏହା ମନେକରାଯାଉଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟୁଛି, ଯିଏ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚିଠିରେ ହତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି।

ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର

ଧମକର ପରିସର ବଢୁଥିବା ଦେଖି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଠାକୁରପୁକୁର ଥାନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଅରୁଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁରିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନେକରି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଡେଲିଭରି ଟ୍ରେଲ୍ (ପଠାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗ) ର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କୁରିୟର ଏଜେନ୍ସିର ନେଟୱର୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡର ଲୋକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଚିଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଇଥିଲେ ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସାମିଲ ଅଛି।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଦିଗ ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆହତ? ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସ୍ପିନ୍ କୋଚ୍ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ

୬,୬,୬,୬,୬, ୬...ଲଗାତାର ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍

'ରେସ୍ତୋରାଁ ବାଲା ସହ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ?' ବକ୍ସର ଲଭଲିନାଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ପିଏମ ମୋଦି! ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

TAGGED:

SOURAV GANGULY DEATH THREAT
DONNA GANGULY
KOLKATA POLICE
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି
SOURAV GANGULY THREAT LETTERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.